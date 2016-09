Erster Punkt soll erst der Anfang sein

db Wietmarschen. Von einem Aufwärtstrend beim SV Wietmarschen zu sprechen, ist vielleicht etwas übertrieben. Aber festzuhalten ist, dass der Aufsteiger am vergangenen Wochenende das erste kleine Erfolgserlebnis der neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga verbuchen konnte: Nach sieben Niederlagen zum Auftakt holte das Team von Trainer Thomas Hessel gegen den SV Meppen II ein 1:1-Unentschieden – und damit den ersten Punkt. „Das war ein gutes Spiel von uns“, meint Hessel und hofft, dass er denselben Satz auch nach dem Heimauftritt gegen Blau-Weiß Papenburg (heute, 20 Uhr) sagen kann.

Im Vergleich zu den erfolglosen Vorwochen hat der SVW-Coach bei der Punkteteilung mit den Emsländern einige Veränderungen bei seinem Team ausgemacht. Für eine war er selbst verantwortlich: „Wir haben es ohne klassischen Mittelstürmer probiert“, berichtet er, „und das hat gut geklappt.“ Außerdem leisteten sich die Wietmarscher nach Meinung des Trainers gegen Meppen nicht die Schwächephase, die ihnen in den vorherigen Spielen fast immer zum Verhängnis wurde. „Die Mannschaft hat eine richtig gute Moral bewiesen und noch einen Tick zugelegt“, ist Hessel mit der Entwicklung seines Teams zufrieden, auch wenn der SVW weiterhin am Tabellenende liegt.

Mit den Papenburgern steht jedoch nun das Duell mit dem Tabellenzweiten und damit ein echter Härtetest an. „Sie sind zusammen mit Schüttorf und Lohne der Top-Favorit“, sagt Hessel und ist gespannt, wie sich seine Truppe gegen das Spitzenteam schlägt: „Wir werden sehen, wie wir gegen die Qualität klarkommen.“

Sorgen bereitet Hessel vor dem Heimspiel die Personallage bei seiner Mannschaft. Mit Matthias Wübben fällt ein Spieler aus, hinter dem Mitspielen der angeschlagenen Mittelfeld-Routiniers Heinz Frimming und Andreas Groven steht noch ein Fragezeichen. „Das sind Spieler für dieselbe Position im defensiven Mittelfeld“, sagt der Wietmarscher Übungsleiter. Er will sich in jedem Fall etwas einfallen lassen, damit gegen Papenburger nicht die nächste Niederlagen-Serie beginnt.

Union Lohne – FC Schapen (heute, 19.30 Uhr). Lohne und Schapen sind als Dritter und Vierter die ersten Verfolger des Top-Duos der Fußball-Bezirksliga aus Schüttorf und Papenburg. Beide Teams leisteten sich am vergangenen Wochenende jedoch ihre jeweils zweite Saisonniederlage: Union unterlag beim VfL Weiße Elf 1:2, Schapen verlor gegen den SV Eintracht TV mit 1:4. „Unser Spiel war aber nicht ganz so schlecht. Natürlich war es eine Niederlage, aber es war kein katastrophaler Auftritt“, sagt Trainer Ralf Cordes. Im Heimspiel will seine Mannschaft alles wieder gerade rücken. „Schapen ist eine gefestigte, gefährliche Truppe“, warnt er jedoch und erinnert an die Duelle der Vorsaison: „Das war ein 2:1 und ein 2:2 – und wir haben uns sehr schwergetan.“ Bei den Hausherren ist Diyar Acar gelbgesperrt und Christopher Kliemt fällt mit muskulären Problemen aus.

FC Schüttorf 09 – SV Surwold (heute, 19.30 Uhr). Auch die Aufgabe beim TuS Gildehaus hat das Schüttorfer Team von Trainer Michael Schmidt und Rainer Sobiech erfolgreich gelöst. Nach dem 3:1-Auswärtssieg stehen sie weiterhin ganz oben in der Tabelle und haben sieben von acht Spielen gewonnen. „Wir spüren schon eine gewisse Euphorie im Umfeld, aber es ist nicht so, dass hier jemand abhebt“, erklärt Schmidt vor dem Heimspiel gegen den Tabellensiebten. Nach drei Auswärtssiegen in Folge gerieten die Emsländer aus Surwold zuletzt beim 1:8 in Lohne mächtig unter die Räder. „Sie sind vorne gut besetzt. Es spricht für sich, dass sie so viele Tore schießen“, meint Schmidt über den Gegner. Ihm fehlt höchstwahrscheinlich erneut Abwehrspieler Andreas Strauch wegen Adduktorenproblemen. „Ich denke nicht, dass es für ihn für Sonntag reichen wird“, erklärt der 09-Trainer.

SC Spelle-Venhaus II – VfL Weiße Elf (Sbd., 17 Uhr). Mit dem jüngsten 2:1-Heimsieg gegen Union Lohne waren die VfL-Verantwortlichen mehr als zufrieden. „Das war sehr gut“, freut sich Trainer Thomas kleine Lögte, der ergänzt: „Dass man Lohne nicht 90 Minuten lang aufhalten kann, ist klar.“ Der Aufsteiger aus Spelle ist nach einem starken Start ins Mittelfeld der Tabelle abgerutscht. „Sie haben die Anfangseuphorie ein wenig verloren“, meint kleine Lögte, der dennoch vor der starken SC-Offensive, die bislang schon 19 Treffer erzielen konnte, warnt. „Wir wollen den Schwung aus den Siegen gegen Eintracht und Lohne mitnehmen, denn mit einem Erfolg können wir uns oben festsetzen“, lautet seine Ansage. In Spelle werden dem VfL Torge Veldmann, Julian Rehbock (beide Urlaub) und Tim Stülzebach (privat verhindert) fehlen.

SV Eintracht TV – Concordia Emsbüren (So., 15 Uhr). Nach vier Niederlagen in Serie hat Eintracht zuletzt wieder gewonnen. „Und das gegen einen Gegner, der oben steht“, freute sich Spielertrainer Deniz Baysoy nach dem 4:1 in Schapen. Nach einer Umstellung auf ein eher defensiv orientiertes 4-4-2-System glänzten die Gäste vor allem durch ihre effektive Chancenverwertung. „Das war kein schöner Fußball“, gesteht Baysoy, der aber aufgrund des Ergebnisses natürlich an das Schapen-Spiel gegen Emsbüren anknüpfen möchte. „Wir wollen uns nicht hinten reinstellen, aber wir werden mehr auf Sicherheit setzen und auf die Defensive achten“, erklärt er. Baysoy selbst ist Sonntag gesperrt; außerdem sind Tobias Fietz und Stefan Lako (beide Urlaub) nicht dabei.

ASV Altenlingen – TuS Gildehaus (So., 15 Uhr). Der Aufsteiger aus Gildehaus musste diese Woche die 1:3-Heimniederlage gegen Schüttorf verdauen. „Sie haben uns ein bisschen die Grenzen aufgezeigt“, gibt TuS-Trainer Wolfgang Schmidt zu. Die Niederlage schreibt er allerdings nicht nur dem starken Gegner, sondern auch der eigenen Leistung zu. „Mit einigen Sachen war ich nicht einverstanden“, so Schmidt, dem vor allem der verspielte Ansatz seiner Truppe ein Dorn im Auge war: „Die Jungs wollten es zu schön machen. Es waren einige Dinge dabei, von denen ich dachte, dass wir sie eigentlich schon überwunden hätten.“ Altenlingen steht als Drittletzter aktuell auf einem Abstiegsplatz. „Dort ist der Druck enorm groß“, weiß Schmidt von den Emsländern zu berichten, die er im Duell mit Leschede beobachtet hat. „Das wird eine ganz andere Nummer für uns – und schwieriger als das Spiel am letzten Sonntag“, ist sich der TuS-Trainer sicher.