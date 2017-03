Erste Bauteile für neues US-Raketenabwehrsystem in Südkorea

Teile der Abwehrraketen des Typs THAAD werden auf der Osan Air Base, südlich von Seoul aus einem Transportflugzeug geladen. Foto: U.S. Forces Korea

Passanten in Seoul verfolgen eine Nachrichtensendung, in der ein Foto vom Start einer ballistischen Rakete in Nordkorea gezeigt wird. Foto: Ahn Young-Joon