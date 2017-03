Erneute Demo „Flagge zeigen für Europa“

Mit einer Kundgebung am 12. März haben Menschen aus allen Teilen der Grafschaft gezeigt, dass ihnen der Europäische Gedanke viel bedeutet. Der Wunsch nach einer weiteren Kundgebung wird am 26. März erfüllt.

Nordhorn. Überrascht von der Anzahl der Grafschafter, die am Sonntag, 12. März, in Nordhorn „für Europa auf die Straße gegangen sind, haben sich die Veranstalter gezeigt, eine überparteiliche Initiative aus SPD, Grünen, Jusos, Pro Grafschaft aber auch politisch nicht organisierten Bürgerinnen und Bürgern. Die Veranstaltung war erst am Freitag zuvor angekündigt worden und dennoch beteiligten sich rund 150 Menschen.

„Die Reaktionen im Nachhinein waren ebenso beeindruckend“, berichten übereinstimmend Carin Stader-Deters und Silvia Pünt-Kohoff, auf deren Vorschlag hin sich die Initiative gegründet hat. Inzwischen lägen eine ganze Reihe von Anfragen und Anmeldungen vor, die auf eine Wiederholung der Aktion „Flagge zeigen für Europa“ drängen. „Diesmal wollen wir die Veranstaltung intensiver vorbereiten“, erklärten die beiden engagierten Frauen gestern. Daher werde es keine Demonstration am morgigen Sonntag geben.

Erneut „Flagge gezeigt“ werden soll am Sonntag, 26. März, wieder ab 14 Uhr auf dem Nordhorner Europaplatz.