Erneut Brandstiftung in Lohne

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch einen Papiercontainer in Lohne angesteckt. Bereits einen Tag zuvor kam es in der Gemeinde zu einer Brandstiftung.

ow Lohne. Bislang unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Mittwoch einen Papiercontainer an der Benzstraße in Lohne angezündet, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Der Metallbehälter steht hinter einer Firmenhalle.

Die Flammen haben den Container, vier Glaselemente und die Außenfassade der Halle beschädigt. Das Feuer ging glücklicherweise von alleine aus und wurde erst am Mittwochmorgen bemerkt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Ob ein Zusammenhang mit einer Brandstiftung in der Nacht zu Dienstag in Lohne besteht, überprüft die Polizei. Bei dem Feuer an der Hauptstraße wurden eine Person verletzt und ein Haus mit elf Bewohnern evakuiert.

