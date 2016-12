Erfolgreicher Auftakt für Jazzreihe im Kloster

Jazz in der Klosterkapelle: Geht das? Das Publikum gab am vergangenen Sonnabend in Frenswegen eine unmissverständliche Antwort: Ausverkauft. Das Auftaktkonzert mit dem Aalto Jazz Trio & Friends zeigte: Das geht!

Nordhorn. Schon wenige Tage nach Beginn des Vorverkaufs waren die Karten weg. Es geht also. Und es passt auch sehr gut. Denn die Zeiten, in denen man meinte, in einen Sakralraum passe nur eine bestimmte Art von Musik, sind vorbei. Kontraste sind reizvoll. Und neue Raum-Klang-Konstellationen nicht minder. So entschieden sich die Klosterverantwortlichen mit dem reformierten Präses Nordholt, die gut beraten waren durch den Jazzfachmann Werner Straukamp, für ein neues musikalisches Genre: Jazz-Club statt Klassik-Tempel. Straukamp, nicht nur kenntnisreich, sondern in der Szene auch bestens vernetzt, stellte Verbindungen zum Aalto Jazz Trio & Friends aus Essen her. Ein Wagnis! Denn noch nie hatten diese Jazzer in ihrer 10-jährigen Laufbahn ihr angestammtes Podium verlassen, das Foyer des Aalto-Theaters in Essen. Straukamp überzeugte sie von Nordhorn und vom Kloster Frenswegen.

Und so gab es einen Jazz-Abend der besonderen Art und ein auf das Kirchenjahr abgestimmtes Programm: „Swinging Christmas“ – Das „Christmas“- Jazzkonzert bot insgesamt 15 Nummern nebst zwei Zugaben, die zwar neben säkularen Pop- und Jazz-Titeln anknüpfte an bekannte Weihnachtsmusik, sich aber bewusst von der weihnachtlichen Berieselung im Supermarkt absetzte. So der Anspruch des Trios mit seinem Spiritus Rector Pascal Schweren am Piano (der zugleich noch das Bariton-Saxophon spielt), mit Michael Giessen am Kontrabass und mit dem Schlagzeuger Oliver Birk. Hinzu kamen die „Friends“: Der Saxophonist Andreas Laux, der durch das Programm führte, der Trompeter Florian Esch, der „Wagner-Tenor“ und Gitarrist Jeffrey Dowd sowie die portugiesische Sopranistin Liliana de Sousa. Alle musizieren aufgrund ihrer Premium-Ausbildung und ihrer täglichen Arbeit auf Konzertpodium und Opernbühne im Essener Aalto-Theater auf hohem Niveau. So konnten sie es sich leisten, souverän zwischen den musikalischen Genres hin und her zu wechseln.

Traditionelle Weihnachtslieder zu „verjazzen“ könnte zu billigen musikalischen Mätzchen verleiten. Dieser Versuchung widerstanden die Essener. Niemals begaben sie sich unter ihr Niveau. Sie begegneten dem bekannten Liedgut mit Respekt und denunzierten es nicht. Gleich die erste Nummer war dafür ein Beispiel: Durch das Intro am Piano drangen wie aus weiter Ferne Trompete und Saxophon mit „Maria durch ein Dornwald ging“ hindurch. Ganz verhalten. Man musste genau hinhören. Und im musikalischen Arrangement verschränkte sich diese innige und zarte Melodie mit Dave Brubecks metrisch verzwicktem Evergreen „Take Five“.

Das war das mehrfach wiederkehrende Bauprinzip: Bill Crosby’s „I’ll Will Be Home for Christmas“ verschränkte sich mit „Süßer die Glocken nie klingen“ oder der Beatles-Song „Come together“ mit „Jesus Christ Superstar“. Die Verschränkung vernichtete nicht die Wirkung der einzelnen Nummer, sondern vertiefte sie, bereicherte sie. Dabei vermieden die Musiker die lauten und grellen Effekte. Ihre Stärken und wohl auch ihre Ambitionen liegen im Zurückgenommenen und leise Verklingenden. Das wurde vor allem in den großartigen Auftritten der Sängerin Liliana de Sousa nach der Pause erfahrbar: In Duke Ellingtons „Lord Dear Lord“ etwa gelang ihr ein gesungenes Gebet von verzehrender Kraft und Innigkeit. Und Andreas Laux ließ hier sein Saxophon in einer Weise verklingen, dass in der Klosterkapelle das Atemholen erstarb.

Die zweite Zugabe dieses umjubelten Konzerts sorgte mit den von allen Musikern und sogar von Nachwuchsmusikern aus dem Publikum gemeinsam gesungenen Songs aus „The Beatles Christmas Album“ für ein Finale, in dem das ganze Konzert und seine weihnachtliche Friedensbotschaft ihren berührenden Höhepunkt fand.

In seiner Begrüßung zu Beginn hatte Werner Straukamp angekündigt, dass die Stiftung Kloster Frenswegen in Zukunft dreimal im Jahr Jazz zu Gehör bringen will, im März und im September mit wechselndem Programmen und im Dezember immer mit einem „Swinging Christmas-Konzert“. Am 18. März 2017 kommt das Jazz-Duo „Borboletas“ (Schmetterlinge). Der Vorverkauf hat begonnen.

Auch das „Come together“, das nicht nur als Beatles-Titel zu hören war, sondern auch an der Bar im Kreuzgang bei einem guten Getränk und am lodernden Lagerfeuer im Innenhof unter den Grafschafter Jazz-Freunden leibhaftig stattfand, bleibt weiter im Angebot.