Entscheidung über Zustimmung zu Rajoy-Regierung

Mehr aus diesem Ressort

Drei Tage hält die Waffenruhe in Aleppo. Trotz des Rückgangs der Gewalt können Hilfsorganisationen keine Verletzten und Verwundeten aus der Stadt bringen. Kurz nach Ende der Feuerpause kehrt der Horror zurück. mehr...

Rettung in letzter Minute? Der Handelspakt Ceta soll nach jahrelangen Verhandlungen nächste Woche feierlich unterzeichnet werden. Bis dahin muss aber die Wallonie ihren Widerstand gegen das EU-Abkommen mit Kanada aufgeben. mehr...

Vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr richtet die SPD in Sachsen ihren Kurs aus. Ein Landesparteitag in Chemnitz bestimmt die Parteiführung und beschließt die Leitlinien für die kommenden zwei Jahre. An der Parteispitze ändert sich wenig. mehr...