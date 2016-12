Entschärfung von Augsburger Fliegerbombe erst am Nachmittag

Bild 1 / 5 Polizisten errichten in Augsburg ein Straßensperre. Foto: Tobias Hase

Für die Entschärfung einer Fliegerbombe müssen rund 54.000 Einwohner ihre Wohnungen räumen. Foto: Tobias Hase

Bombenentschärfung: Etwa 4000 Einsatzkräfte sind beteiligt. Foto: Tobias Hase

In einem Altenheim warten in Augsburg Bewohner auf ihre Evakuierung. Foto: Stefan Puchner

54.000 Einwohner müssen in einem Radius von 1,5 Kilometer um den Bombenfundort ihre Wohnungen räumen. Foto: Stefan Puchner

In Augsburg endet die größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland voraussichtlich erst am Nachmittag. Polizeisprecher Manfred Gottschalk sagte am Morgen, dass die eigentliche Entschärfung der 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe nach jetzigem Stand erst zwischen 14.00 und 15.00 Uhr beginnen könne.