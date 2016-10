Entlastung für Eltern von Fahrschülern in Sicht

Hannover/Nordhorn. Insgesamt 90 Millionen Euro „zur Sicherung der Schülerverkehre“ und 20 Millionen zur „weiteren ÖPNV-Verbesserung“ hat die rot-grüne Landtagsmehrheit am Mittwochnachmittag gegen die Stimmen aller CDU- und FDP-Abgeordneten bewilligt. Damit gibt das Land unter anderem Regionalisierungsmittel weiter, die der Bund zur Verfügung gestellt hat. Die Grafschaft Bentheim profitiert davon mit 2,8 Millionen Euro. „Damit können wir den Busverkehr insgesamt deutlich stärken, die Schülerbeförderung verbessern und weitere neue Angebote auf den Weg bringen“, freut sich der Nordhorner SPD-Landtagsabgeordnete Gerd Will und ergänzt: „Damit wird uns nun auch der Einstieg in die Finanzierung der Schülerbeförderung ab Klasse 10 möglich werden, unabhängig für Schüler der berufsbildenden Schulen oder auch der Gymnasien.“ Dieses Ziel hatte die Grafschafter SPD bereits während der Beratungen über die Gesetzesänderung vor rund einem Jahr in Hannover postuliert (die GN berichteten mehrfach). Will betonte nach der entscheidenden Landtagssitzung am Mittwoch darüber hinaus, dass die ÖPNV-Finanzhilfen des Landes um fast 53 Prozent angehoben worden seien oder „gegenüber der vorherigen Landesregierung sogar um 73 Prozent“. Das neue Gesetz tritt bereits zum 1. Januar 2017 in Kraft. „Herr Hilbers musste aus Gründen der Parteiraison dagegen stimmen“, stichelte Will.

Die 2,8 Millionen Euro, die in die Grafschaft Bentheim fließen, gehen erst einmal an den Landkreis. Bisher waren die Ausgleichszahlungen des Landes für die Schülerverkehre ohne die Zusatzförderung direkt an die Busunternehmen ausgezahlt worden.

Die knapp 2,5 Millionen Euro für die Sicherung der Schülerverkehre, „Säule 1“ genannt, deckten sich mit diesen Ausgleichszahlungen ziemlich genau, berichteten Erster Kreisrat Uwe Fietzek und Kreisrat Dr. Michael Kiehl auf Anfrage der GN. Der Landkreis werde sich bald mit den Busunternehmen zusammensetzen und einen Schlüssel für die Verteilung der Mittel erarbeiten. Beteiligte sind die Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn, Meyering-Reisen in Lingen und Richters Reisen in Nordhorn.

Bis der Kreistag darüber beschließen könne, werde es voraussichtlich Mai sein, so Kiehl, denn zu dem „Paket“, das entwickelt werden muss gehört die Verwendung der „Mittel zur weiteren ÖPNV-Verbesserung“, der so genannten „Säule 2“. Das sind knapp 324.000 Euro, die es zusätzlich gibt. Dass damit in erster Linie Eltern von Fahrschülern der höheren Klassen und der Berufsbildenden Schulen entlastet werden sollen, ist jedoch inzwischen Konsens.

Die Grafschafter SPD hatte die Idee im Herbst 2015 unter dem Motto „Schulwege sind Bildungswege“ entwickelt und in den Kreisausschuss des Grafschafter Kreistags gebracht. Die CDU/FDP-Kreistagsgruppe hatte im vergangenen August ebenfalls vorgeschlagen, „die zusätzlichen Bundesmittel, die von den Ländern weitergeleitet werden“, für diesen Zweck einzusetzen und die Schülerfahrkarten für die älteren Fahrschüler zu subventionieren. Zu Beginn des Jahres werde das Thema in der Politik wohl diskutiert werden, erläuterte Erster Kreisrat Fietzek. Zum neuen Schuljahresbeginn könnte die Verbesserung dann inkrafttreten.