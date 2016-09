Englands Meister Leicester gewinnt zweites Spiel

Der englische Fußball-Meister Leicester City hat in der Champions League auch seine zweite Partie gewonnen. Nach dem 1:0 (1:0) gegen den FC Porto führt Leicester weiter die Gruppe G an.

Bryan Ruiz brachte Sporting Lissabon mit 1:0 in Führung. Foto: Antonio Cotrim

Miralem Pjanic (l) erzielt für Juve das zwischenzeitliche 1:0 in Zagreb. Foto: Antonio Bat

dpa Berlin. Der Algerier Islam Slimani sorgte mit seinem Kopfballtor in der 25. Minute für eine gelungene Königsklassen-Heimpremiere des Teams mit Abwehrspieler Robert Huth. Im Tor musste Ron-Robert Zieler wieder Platz für Kasper Schmeichel machen, der kurz vor Schluss Glück bei einem Pfostentreffer hatte. Der FC Kopenhagen folgt nach dem 4:0 (0:0) über den FC Brügge mit vier Punkten, Porto hat einen Zähler.

In der Gruppe H feierten Italiens Rekordmeister Juventus Turin mit Nationalspieler Sami Khedira und Europa-League-Champion FC Sevilla nach dem 0:0 im direkten Duell ihre ersten Erfolge. Für Juventus legten beim 4:0 (2:0) bei Dinamo Zagreb Miralem Pjanic (24.) und Gonzalo Higuaín (31.) schon vor der Pause die Basis für den Sieg. Für Zabreb war es die zweite klare Niederlage nach dem 0:3 in Lyon. Sevilla bezwang Frankreichs Vizemeister 1:0 (0:0), der Franzose Wissam Ben Yedder (53.) war aus Nahdistanz per Kopf erfolgreich.

In der Dortmunder Gruppe F kam Sporting Lissabon nach dem unglücklichen 1:2 bei Real Madrid mit 2:0 (1:0) gegen Legia Warschau zu den ersten Punkten. Bryan Ruiz (28.) und der Ex-Wolfsburger Bas Dost (38.) trafen gegen den erneut zu schwachen polnischen Meister.

In Leverkusens Staffel E sorgte Ex-Bayer-Stürmer Heung-Min Son in der 71. Minute für den 1:0 (0:0)-Erfolg von Tottenham Hotspur bei ZSKA Moskau. Torwart Igor Akinfejew berührte den Ball nach dem Schuss noch, die Kugel trudelte aber ins Tor.