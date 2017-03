Endspurt vor der Wahl in den Niederlanden

dpa Amsterdam. Der rechtsliberale Ministerpräsident Mark Rutte und der Rechtspopulist Geert Wilders stellen sich heute in einer live ausgestrahlten Debatte den Fragen von Journalisten. Die Schlussphase des Wahlkampfes wird von dem heftigen Streit der Niederlande mit der Türkei geprägt.

Der Rechtspopulist Wilders tritt mit einer heftigen Anti-Islam-Propaganda zur Wahl am Mittwoch an. Seine Partei für die Freiheit liegt mit rund 15 Prozent in Umfragen an zweiter Stelle hinter der rechtsliberalen VVD von Premier Rutte. Eine Regierungsbeteiligung von Wilders ist ausgeschlossen, da fast alle Parteien eine Koalition mit ihm ablehnen.