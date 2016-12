Emsradweg lockt die Touristen nach Salzbergen

Eine positive Bilanz der touristischen Aktivitäten in Salzbergen haben Mitarbeiter der Gemeinde und ehrenamtliche Gästeführer gezogen.

gn Salzbergen. „Salzbergen wird gerne gebucht“, stellte Bürgermeister Andreas Kaiser fest. „Das ist nicht zuletzt ein Verdienst unserer engagierten Gästeführer, die es verstehen, den Besuchern die touristischen Highlights und Naturschönheiten unserer Gemeinde mit viel Fachwissen und jeder Menge guter Laune näherzubringen“, wird der Bürgermeister in einer Pressemitteilung der Gemeinde weiter zitiert. Die Gästeführer seien mit der vortrefflichen Darstellung ihres Heimatorts ebenso unentbehrlich für Salzbergen wie auch die tatkräftigen Gemeindemitarbeiter. Da sich das touristische Angebot Salzbergens großer Beliebtheit erfreue, seien an der ehrenamtlichen und abwechslungsreichen Gästeführerarbeit Interessierte herzlich willkommen, so Kaiser.

Rückblick und Ausblick standen im Mittelpunkt bei der traditionellen Zusammenkunft von Gemeinde und Gästeführern, zu denen auch die Kutscher und Thomas Kolmes vom Feuerwehrmuseum Salzbergen geladen waren. Fachbereichsleiter Hubert Rausing, der zusammen mit der Mitarbeiterin für Marketing und Tourismus, Stefanie Vering, die Aktivitäten des ablaufenden Jahres vorstellte, verwies darauf, dass sich die von den Gästeführern durchgeführten Pauschalangebote wie das Salz- und Öldiplom, die Führungen durch das Gut Stovern, durch das Kutschenmuseum, das Feuerwehrmuseum sowie durch den Ort und die Kirche im Laufe der Zeit zu einem attraktiven Bestandteil im Besuchsprogramm der Gäste entwickelt haben.

Auch die Führungen durch den Walderlebnispfad lägen voll im Trend. Absoluter Anziehungspunkt sei die landschaftlich reizvolle Umgebung entlang der Ems. Der Emsradweg, der oftmals in Salzbergen begonnen oder beendet werde, gehört laut Rausing zu den Top Ten der Radwege in Deutschland.

Bei der Vermietung von Unterkünften für die Emsland-Touristen sei der Anschluss an Buchungsportale überlebenswichtig, so Rausing. Über 30 Prozent der Buchungen – mit steigender Tendenz – würden hierüber abgewickelt. Von den ansässigen Hotels werde hiervon Gebrauch gemacht, bei einigen Anbietern von Ferienwohnungen und Ferienhäuser bestehe teilweise allerdings noch Überzeugungsbedarf.

Bürgermeister Andreas Kaiser verwies auf die Fertigstellung von Maßnahmen aus dem Dorferneuerungs- und Leaderprogramm. Die in diesem Jahr nachgebaute ehemalige Soleförderstelle am Emsradweg (Salzweg) sei fast fertiggestellt und soll in das touristische Angebotsprogramm aufgenommen werden.