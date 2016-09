Emsländer will Flüchtlinge aus Seenot retten

Rhede. Jannik stieß im Januar eher zufällig auf diesen noch jungen Verein und fand hier bald seine Aufgabe als Botschafter für den Bereich Emsland / Grafschaft Bentheim / Ostfriesland. „Mittlerweile sind wir zu zweit. Unser langfristiges Ziel ist es, in jeder europäischen Stadt einen Botschafter sitzen zu haben“, sagt er.

Als Botschafter betreute er in diesem Sommer zahllose Infostände bei Open-Air-Konzerten, Stadtfesten und anderen Veranstaltungen, stellte die Arbeit von „Jugend Rettet“ vor und sammelte Spenden. Er war aber auch am Schiffsumbau in Emden beteiligt.

Der Verein holt Flüchtlinge aus dem Wasser im Mittelmeer und bewahrt sie so vor dem Ertrinken. Ihr eigenes Schiff, die „Iuventa“, kreuzt zu diesem Zweck vor der libyschen Zwölf-Meilen-Zone, nimmt Flüchtlinge auf und übergibt sie an größere Schiffe. Als im letzten Sommer die Nachricht eines Schiffsunglücks um die Welt ging, bei dem mehrere Hundert Menschen sterben mussten, ergriffen zwei Berliner Studenten die Initiative und gründeten den Verein „Jugend Rettet“. Sie suchten Unterstützer und auch Botschafter für ihre Sache und knüpften so ein Netzwerk, das sich inzwischen über beinahe ganz Europa erstreckt.

Mit ihrem großen Engagement und wohl auch mit Überzeugungskraft für ihre wichtige Sache haben es die jungen Leute geschafft, bereits in diesem Mai ihr 33 Meter langes Schiff zu kaufen, es umzubauen und ins Mittelmeer zu lenken, wo es jetzt seit dem 3. August unterwegs ist. Heimatstation ist Malta. An Bord sitzt eine elfköpfige Crew, die unter anderem auch Ärzte und Psychologen aufweist und in zweiwöchigen Rettungseinsätzen in See sticht. In ihren ersten zwei Einsatzwochen konnte „Jugend Rettet“ 1388 Menschen aus Seenot bergen. Man arbeitet dabei vor Ort mit den anderen tätigen humanitären Organisationen zusammen.

Beeindruckend bei „Jugend Rettet“ ist die große Zahl ungenannter Helfer, die gut organisiert und vorbildlich vernetzt den derzeit mehr als 40 Botschaftern und rund 20 Kernteammitgliedern stets zur Seite stehen. „Man tauscht sich aus und lernt voneinander quer durch die Generationen, denn am Ende haben alle das gleiche Ziel“, so Bruns.

Für den gerade 18-jährigen Schüler ist die tatkräftige Unterstützung seiner Eltern sehr wichtig, die nicht nur etliche Fahrten übernehmen; beim Schiffsumbau hat auch der Vater kräftig mitgewirkt. „Man sieht Jannik für die Sache brennen. Das steckt an“, so der Vater. „Ich bin überzeugt, dass wir das Richtige tun“, sagt Jannik. Das Abitur im nächsten Jahr behält für ihn aber letztlich den Vorrang.

Ziel: weniger Tote im Mittelmeer

„Was wir machen, ist eigentlich nur Symptombekämpfung. Wir bewahren Menschen vor dem Ertrinken. Unsere politische Forderung ist eine effektive Bekämpfung der Fluchtursachen, auch dass die EU selbst in die Seenotrettung einsteigt“, sagt er weiter. Vehement verwahrt er sich dabei gegen offensichtlich häufig erhobene Vorwürfe, „Jugend Rettet“ würde mit seiner humanitären Hilfe Menschen zur Flucht über das Meer animieren. „Sie kommen so oder so. Unser Ziel ist klar: weniger Tote im Mittelmeer.“ Jannik plant, bei einem zukünftigen Rettungseinsatz selbst mitzufahren.

„Jugend Rettet“ zeigt sich entgegen seinem Namen offen für Helfer allen Alters. Vor allem aber benötigt man regelmäßig große Summen Geld. „Wir brauchen, um das Schiff am Laufen zu halten, etwa 40 000 Euro pro Monat.“ Neben dem Treibstoff für das Schiff fallen Kosten an für Rettungsmittel, Verpflegung der Crew und der Geretteten, Kleidung und Decken, Schiffsversicherung und so fort. Aber auch potenzielle Crewmitglieder werden gesucht. Sowohl ausgebildete Rettungsassistenten wie auch interessierte Laien sind herzlich willkommen.

Informationen zu „Jugend Rettet“ gibt es unter www.jugendrettet.org. Interessierte können sich per E-Mail unter jannik@jugendrettet.org melden. Dort gibt es auch weitere Infos zu Spendenkonten.