Emsländer kämpfen um ihre Enkel

Meppen. Freitag, der 3. Juni 2016, wird ihnen noch lange in Erinnerung bleiben. Für Marina Suchlich und ihren Ehemann Rüdiger Reimann stand der Besuch ihrer beiden Enkelkinder an. Die Lingener hatten schon die Sachen gepackt, um ein schönes Wochenende miteinander zu verbringen. Doch daraus wurde nichts.

Mitten aus dem Schulunterricht wurde die achtjährige Kim genommen, die fünfjährige Jasmin aus dem Kindergarten. Seitdem sind sie in einem Kinderheim in Haren untergebracht.

Das Amtsgericht Meppen hatte kurz vorher angeordnet, dass das Sorgerecht auf das Jugendamt des Landkreises übertragen wird. Das Jugendamt sah bei einer fortdauernden Unterbringung bei den leiblichen Eltern das Kindeswohl gefährdet, wie aus dem Beschluss des Amtsgerichts hervorgeht. Mutter und Vater waren zum damaligen Zeitpunkt alkohol- und drogenabhängig, sodass man „schwere Nachteile für die Kinder“ erwartete.

Nun haben die Großeltern allerdings angeboten, ihre Enkelkinder bei sich aufzunehmen und auch gleichzeitig das Sorgerecht zu übernehmen. „Wir haben genügend Platz und das passende Umfeld“, sagt Großmutter Suchlich. Zudem hätten ihre Enkelkinder selbst gesagt, dass sie bei ihnen wohnen möchten. „Besser als das Heim wäre es doch allemal“, so die 59-Jährige.

Für das Gericht kommt diese Lösung jedoch nicht infrage. Die Übertragung auf die Großeltern betrachtet man als „weder sinnvoll noch dem Kindeswohl zuträglich“, heißt es im Beschluss des Gerichts, der unserer Redaktion vorliegt.

„Unlösbare Beziehungsintoleranz“

Als Begründung nennt es die angeblich „unlösbare Beziehungsintoleranz“ zwischen Kindeseltern und Großmutter. Diese habe sich in der Vergangenheit ablehnend gegenüber der Kindesmutter verhalten. Eine Übertragung des Sorgerechts auf die Großeltern „würde die Kinder in einen ausweglosen und kindeswohlgefährdenden Konflikt stürzen“, heißt es in der Anordnung. Ein Sprecher des Meppener Amtsgerichts wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu dem Fall äußern. Es handele sich um ein laufendes, nicht öffentliches Sorgerechtsverfahren.

Beschwerde eingereicht

„Das Wohl der Kinder ist aus fachlicher Sicht bedauerlicherweise ausschließlich in einem außerfamiliären Rahmen gesichert“, teilt der Landkreis auf Anfrage mit. Grundsätzlich sei das Jugendamt des Landkreises Emsland aber selbstverständlich daran interessiert, familiäre Ressourcen zu nutzen. Voraussetzung müsse dabei sein, dass dies mit den Interessen und dem Wohl der Kinder zu vereinbaren sei. Der Anwalt von Suchlich, Jürgen Rudolph, hat gegen den Beschluss des Amtsgerichts Beschwerde eingereicht. Die Entscheidung laufe den Interessen der Kinder zuwider und greife in unzulässiger Weise in das elterliche Grundrecht ein. Eine Unterbringung bei der Großmutter sei dem Heim vorzuziehen. Sie biete die beste Unterbringungs- und Betreuungsmöglichkeit. Diese Unterbringungsmöglichkeit sei auch von den Kindern gewünscht, so der Anwalt.

Der SKM Emsland Mitte hat sich in einer schriftlichen Stellungnahme aus dem August 2016 der Forderung der Großeltern angeschlossen. Die Bindungsintoleranz der Kindermutter gegenüber habe sich verändert, was auch die Kindesmutter bestätigt habe. Außerdem habe die älteste Tochter mehrfach den Wunsch geäußert, bei „Oma Marina“ zu leben.

„Man will, dass wir uns entfremden“, ist sich Suchlich sicher. Jeder Tag, den die Mädchen im Heim verbringen, macht eine Aufnahme durch die Großeltern schwieriger.

Die beiden wollen aber trotzdem nicht aufgeben. Sie setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um ihre Enkel aus dem Heim zu bekommen. Daher haben sie jetzt eine Petition beim Europäischen Parlament eingereicht. Die Unterbringung in Haren sei „akute Kindeswohlgefährdung“.