Emsbürener erhält Deutschen Radiopreis

Emsbüren/Hamburg. Jascha Habeck aus Emsbüren ist jetzt in Hamburg mit dem Deutschen Radiopreis in der Kategorie „Bester Moderator“ ausgezeichnet für worden. Der 34-Jährige, der in Emsbüren aufgewachsen ist und seine ersten Radioerfahrungen mit einer eigenen Musiksendung bei der Ems-Vechte-Welle machte, moderiert seit 2013 morgens zwischen sechs und neun Uhr eine Live-Sendung bei hr-Info, dem Nachrichten- und Informationssender des Hessischen Rundfunks.

Und das ganz offensichtlich so gut, dass die Jury des Grimme-Instituts den Moderator für preiswürdig erachtete. „Interviews auf Augenhöhe und eine prägnante, verbindliche Art, die ebenso witzig wie spontan rüberkommt, zeichnen Jascha Habeck aus. [...] Er versteht es, das Publikum täglich aufs Neue zu begeistern und in der nationalen und internationalen Themenvielfalt eine persönliche Note zu setzen“, heißt es in der Begründung der Jury über den Emsbürener. Den jährlich in elf Kategorien verliehenen Preis erhielt Habeck bei einer großen Gala aus den Händen seiner Laudatorin, der langjährigen TV-Journalistin und Talkshow-Gastgeberin Anne Will. Ein Erlebnis, dass den Emsbürener schwer beeindruckt hat: „Es war eine tolle Laudatio, über die ich mich total gefreut habe.“

Bis zuletzt habe er nicht damit gerechnet, dass er den Preis wirklich bekommen könnte. Immerhin gab es zwei weitere Nominierte. Bei der Vorbereitung und der Gala selbst habe er sich schon so seine Gedanken gemacht über das Was-wäre-wenn, gibt er zu: „Völlig bescheuert“. Allein die Nominierung sei Auszeichnung genug für ihn gewesen, erzählt Habeck: „Wenn mir das jemand vor fünf Jahren erzählt hätte, hätte ich gelacht.“ Die Tatsache, dass ausgerechnet der Moderator einer reinen Informationssendung ausgezeichnet worden ist, freut Habeck besonders. „Jedes Mal drei Stunden live und sechs Interviews“, beschreibt der Preisträger seine Sendung: „Und das ganz ohne Musik.“

Bei der Info-Sendung ist er nach einigem Ausprobieren gelandet. Nicht nur beim Hörfunk, sondern auch im Fernsehen. So stehen in seinem Lebenslauf unter anderem die Moderation diverser Ausgaben nächtlicher Heute-Sendungen im ZDF und Co-Auftritte mit Gundula Gause im Heute Journal. „Irgendwann stand dann fest, dass ich mich bei einer Info-Sendung am Wohlsten fühle“, so Habeck.

Freude über den Preis herrscht auch Emsbüren, wo seine Familie nach wie vor wohnt. Besonders gespannt gewesen auf den Gala-Auftritt sei seine in Vlotho lebende Großmutter gewesen, erzählt Habeck: „Sie hat sich extra einen neuen Fernseher besorgt, an den sie ihr Hörgerät anschließen konnte.“