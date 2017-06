Emlichheimer arbeitet Geschichte der Ruitmans auf

ab Emlichheim. Wer in Emlichheim und Umgebung der Geschichte seiner Familie auf den Grund gehen will, der kommt an Jan Harm Kemkers kaum herum. Der 78-Jährige befasst sich seit gut 20 Jahren mit Genealogie, also der Ahnenforschung. Der Emlichheimer hat in akribischer Kleinarbeit alle Kirchenbücher der reformierten Kirchengemeinde digitalisiert. Auf diese Weise hat er ein beachtliches Archiv aus 2500 Familienstämmen aufgebaut – und ein enormes Wissen erworben.

Zwei Jahre lang hat sich Jan Harm Kemkers nun mit der Geschichte der Familie und der Firma Ruitman beschäftigt. Mit ihr verbindet ihn viel. Am 1. Januar 1964 nahm er dort seine Arbeit auf. Nach dem Tod des langjährigen Inhabers Friedrich Warsen im Jahr 2013 übernahm er den Landhandel und wurde zudem Gesellschafter der Firma Vechteland Agrarhandel.

Fast alle hatten mit den Ruitmans zu tun

„Bei der Aufarbeitung des Nachlasses meines Vorgängers, Friedrich Warsen, habe ich eine ganze Reihe historischer Unterlagen gefunden: Verträge, Wareneinkaufsbücher, private Aufzeichnungen und Bauunterlagen“, notiert Jan Harm Kemkers im Vorwort seiner 68-seitigen Ruitman-Chronik. Dieser Fund war für ihn wie ein Schatz. Jan Harm Kemkers wollte mehr über die Familien- und Firmengeschichte herausfinden. Sein Ziel war es, dass „der Name Ruitman noch lange in Erinnerung bleibt und weiter seinen guten Ruf behält“. Jan Harm Kemkers verarbeitete eine Vielzahl an Daten und stellte dabei fest: „In der Mitte des 20. Jahrhunderts gab es im Kirchspiel Emlichheim kaum Familien, die nicht in irgendeiner Weise mit den Ruitmans zu tun hatten.“

Die Wurzeln der Familie lassen sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Am 16. April 1699 heirateten in Emlichheim Harmen Jürjens Ruitman und Grietje Wilmink. Blickt man auf die Geburt seines Vaters Jürjen Ruytman vor 1650, lässt sich feststellen, dass die Familiengeschichte über einen Zeitraum von fast 400 Jahren bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges reicht.

In seiner Chronik hat Jan Harm Kemkers alle zur Verfügung stehenden Daten fein säuberlich aufgelistet und mit vielen historischen Fotos und der Abbildung alter Verträge versehen. Das gedruckte Werk im DINA4-Format ist in einer Auflage von 75 Exemplaren erschienen und bei Jan Harm Kemkers, Telefon 05943 1502, oder im Büro der Firma Vechteland in Emlichheim zum Preis von 11 Euro erhältlich.