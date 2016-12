Emlichheim singt für Frieden und Toleranz

In Emlichheim soll heute Abend mit einem Lied ein Zeichen für Frieden und Toleranz gesetzt werden. Ab 21 Uhr erklingt am Haus Ringerbrüggen bei Kerzenschein der Song „Imagine“ von John Lennon.

Emlichheim. Mit einem gemeinsamen Lied wollen mehrere Emlichheimer heute Abend ein Zeichen für Frieden und Toleranz setzen. „Wir möchten dazu aufrufen, dass möglichst viele Leute kommen, eine Kerze anzuzünden und mitsingen“, sagt Daniela Kösters, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Emlichheim. Gesungen werden soll „Imagine“ von John Lennon. „Die Idee ist kurz nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten spontan entstanden bei einem Konzertabend in Emlichheim. Auch der zunehmende Rechtspopulismus in Europa macht uns Sorge“, erklärt Daniela Kösters. „Imagine“ gilt weltweit als Hymne der Friedensbewegung.

Das Lied soll am Donnerstag, 1. Dezember, um 21 Uhr am Haus Ringerbrüggen angestimmt werden. Dort findet an diesem Abend auch eine öffentliche, weihnachtliche After-Work-Feier statt. Alle Teilnehmer werden gebeten, eine Kerze mitzubringen. Die Idee des gemeinsamen Songs für Frieden und Toleranz geht zurück auf eine kleine Gruppe von Emlichheimern um Daniela und Andreas Kösters. Er wird bei der Aktion Piano spielen und die Leadstimme singen. Zu den Initiatoren gehören auch der Gitarrist Dennis Kwast, Dikkie Kwast und Anke Smidderk.

Weitere Informationen sind auf Facebook zu finden.