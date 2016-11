Emlichheim: „Jöne“ ist wieder Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Emlichheim hat am Dienstag den Sozialdemokraten Heinrich „Jöne“ Strenge zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Stellvertreten wird er von Georg Hans (FDP) und Thomas Oppel (GBF).

Emlichheim. Strenge tritt die Nachfolge von Sigrun Mittelstädt-Ernsting (CDU) an, die bei den Kommunalwahlen nicht wieder kandidiert hatte. In die Abstimmung um das Amt des Bürgermeisters gingen die Christdemokraten mit Arne Helweg, der mit 10:11 Stimmen unterlag. Die CDU verfügt im Gemeinderat über 10 Sitze, die SPD hat 7, das GBF 3 und die FDP 1. „Jöne“ war bereits von 2006 bis 2011 ehrenamtlicher Bürgermeister in Emlichheim.