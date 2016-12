Emlichheim: Hund bei Einbruch verschwunden

Egbert Norder und Harmina de Jonge aus Emlichheim sind in Sorge: Seit einem Einbruch ist ihr Hund „Boy“ verschwunden. Unklar ist, ob die Einbrecher ihn mitgenommen haben oder ob er bei dem Einbruch Reißaus genommen hat.

Emlichheim. Die bislang unbekannten Täter haben sich in der Nacht zu Sonntag gegen 3.50 Uhr Zugang zu dem Grundstück der Familie am Westersand in Emlichheim verschafft. Sie knackten laut Polizeipressesprecher Achim van Remmerden ein Vorhängeschloss zum Hoftor und öffneten den unverschlossenen Hundezwinger. „Boy“, ein blonder Labrador, wurde dabei entweder von den Einbrechern mitgenommen oder er suchte selbst das Weite. Ein zweiter Hund blieb zurück. Ansonsten wurde von dem Hof nichts gestohlen.

Der Rüde hört auf den Namen „Boy“ und ist gechipt. Die Familie hat bereits auf Facebook einen Aufruf gestartet, um „Boy“ wiederzufinden. Bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05943 92000 zu melden.