Elfjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

gn Emlichheim. Ein elfjähriger Junge ist Dienstagmittag auf der Mühlenstraße in Emlichheim von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Junge fuhr gegen 12.35 Uhr mit einem Fahrrad auf dem linken Radweg entlang der Mühlenstraße in Richtung Ortsausgang, was dort erlaubt ist.

Als er die Einmündung zur Straße Am Bahnhof überqueren wollte, übersah ihn eine 62-jährige Autofahrerin, die auf der Mühlenstraße in Richtung Ortsmitte fuhr und nach rechts in die Straße Am Bahnhof abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Nordhorn gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.