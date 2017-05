Elf grenzenlose Projekte für Vechte und Dinkel

Laar/Gramsbergen. Welche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten bieten Vechte und Dinkel? Mit dieser Frage befasst sich das grenzüberschreitende Projekt „Living – Vecht – Dinkel“, das bis 2021 laufen soll und die Nachfolge der „Vechtetalstrategie“ antritt. Die insgesamt zehn Projektpartner haben sich vor einigen Tagen in Gramsbergen bei Laar getroffen, um gemeinsam die Ziele zu umreißen, die nun nicht nur die Vechte, sondern auch die Dinkel umfassen.

Dabei wurde schnell deutlich, dass es in Sachen Wasserwirtschaft zwar auf dem Papier noch die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden gibt, die Vertreter der beteiligten Behörden und Kommunen aber längst grenzüberschreitend denken und handeln. Emlichheims Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters führte als Moderatorin durch die Auftaktveranstaltung und vermittelte auf Deutsch und Niederländisch den Eindruck: Hier ziehen alle Beteiligten seit vielen Jahren an einem Strang. Beteiligt sind unter anderem der Landkreis, die Naturschutzstiftung sowie die Samtgemeinde Emlichheim.

Zur Einstimmung auf den Projektstart trafen sich die Beteiligten zu einer Fahrt mit der deutschen und der niederländischen Vechtezomp. Die eine hat seit drei Jahren ihren Heimathafen an der Windmühle in Laar, die andere liegt wenige Kilometer flussabwärts in Gramsbergen vor Anker und startet seit wenigen Wochen zu ihren Ausflugsfahrten. Die Vechtezompen – Flachbodenboote nach historischem Vorbild – sind ein Beispiel für die deutsch-niederländische Zusammenarbeit im Vechtetal und im Zusammenhang mit Schulprojekten auch Teil des „Living“-Konzepts.

„Living“ soll mehrere Ziele erreichen: Es geht um einen gemeinsamen Hochwasserschutz, die regionale Wirtschaftsentwicklung und den Umweltschutz im Vechte-Dinkel-System. Die Ziele sollen in elf Projekten erreicht werden. Konkret angestrebt wird ein Modell für die Hochwasservorhersage der Vechte, ein Entwicklungskonzept mit Überschwemmungsflächen für die Dinkel, ein besserer Radweg an der Vechte und die Realisierung eines touristischen Anlaufpunktes. Die Beteiligten sind sich bewusst, dass es eine Herausforderung ist, alle Beteiligten mit an Bord zu holen: „Wegen des grenz- und themenüberschreitenden Charakters des Projekts ist eine effiziente und effektive Kommunikation zwischen den Projektpartnern entlang des gesamten Flussgebiets und an die Öffentlichkeit notwendig.“

Für „Living“ werden drei Arbeitspakete geschnürt: In einem ersten Block geht es darum, Konzepte auszuarbeiten. In den Jahren 2018 und 2020 soll es jeweils ein großes „Vechte-Symposium“ geben, dazu noch zwei „Vechte-Ateliers“ und „Dinkel-Ateliers“. Diese Treffen dienen in erster Linie dem Informationsaustausch. Im zweiten Block geht es um „Sauberes und sicheres Wasser“. Im Fokus stehen zwei Fragen: Wie sind Hochwasser zu verhindern? Was ist zu tun, wenn sie doch kommen? Der dritte Block ist „Regionale Wirtschaft und verstärkte Identität“ betitelt und befasst sich mit touristischen Zielen. Hier soll unter anderem die wenig genutzte Vechtetalroute für Radfahrer verbessert werden. Geplant ist neben einem „Vechte-Kanon“ (Nachschlagewerk) auch ein Buch, in dem Bürger Kurzgeschichten rund um die Vechte erzählen.



