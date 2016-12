Elf Festnahmen bei Anti-Terror-Fahndung in Frankreich

dpa Paris. Französische Sicherheitskräfte haben in Zusammenhang mit dem verheerenden Anschlag von Nizza elf Verdächtige festgenommen. In Nizza habe es zehn Festnahmen gegeben, im westfranzösischen Nantes eine, hieß es aus Justizkreisen. Die Fahnder haben bei den Ermittlungen mögliche Unterstützer im Visier, die dem mutmaßlichen Attentäter Mohamed Lahouaiej Bouhlel beim Beschaffen seiner Waffe geholfen haben könnten. Bouhlel war am 14. Juli mit seinem Lastwagen über die Uferpromenade der Mittelmeermetropole gerast und hatte 86 unschuldige Menschen in den Tod gerissen.