Elefantenkühe im Osnabrücker Zoo eingetroffen

gn Osnabrück.In der Nacht zum Mittwoch, kurz vor Mitternacht, kamen Elefantenkuh Douanita und ihre Tochter Sita wohlbehalten auf dem Schölerberg an. Wobei es ja eigentlich schon fast drei Tiere sind, denn die 29-jährige Douanita ist tragend. Ihr fünftes Junges wird im September oder Oktober zur Welt kommen.

Begleitet worden waren die beiden Kühe von zwei Pflegern aus dem Prager Zoo und einer Osnabrücker Mannschaft mit Tierarzt Thomas Scheibe, Elefantenrevierleiter Detlef Niebler, Tierpflegerin Heike Läkamp sowie Biologe Andreas Wulftange. Das Be- und Entladen der Dickhäuter sei ebenso gut verlaufen wie der gesamte etwa elfstündige Transport, so Niebler. „Im Lkw war eine Kamera installiert, sodass eine durchgehende Kontrolle gewährleistet war.“, berichtete Andreas Wulftange. Beide Kühe, die zusammen über viereinhalb Tonnen wiegen, wurden gemeinsam in einem Container transportiert, waren aber durch ein Gitter voneinander getrennt, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

In ihrem neuen Zuhause sollen sie nun mit den drei Elefantenbullen Luka, Shanti und Shahrukh zusammengeführt werden. Die erste gegenseitige „Berüsselung“ der Asiatischen Elefanten ist gut verlaufen. Haben die ruhige Douanita und ihre verspielte Tochter Sita ihr neues Haus erkundet, werden sie die Außenanlage kennenlernen und direkt auf die beiden acht Jahre alten Jungbullen treffen.

Auch mit dem Zuchtbullen Luka (43) werden sie zunächst mithilfe eines Kontaktgitters und dann direkt zusammengeführt. Luka ist nachts in einem separaten Bullenstall untergebracht und hat die Kühe zwar sicherlich gehört, aber noch nicht kennengelernt. „Wie schnell die Kühe direkt auf die Bullen treffen, können wir noch nicht sagen – das liegt ganz an den Elefanten. Schließlich braucht jedes Tier eine andere Zeit zur Eingewöhnung“, so Zoodirektor Böer. Besucher können die beiden Elefantenkühe aber bereits seit Donnerstag in der Elefantenhalle in Osnabrück begrüßen.