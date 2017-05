dpa Köln. Nach der Ernüchterung vom 2:7 gegen Schweden bestreitet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft heute bei der Heim-WM ihr drittes Vorrundenspiel. Der Gastgeber trifft in Köln auf Rekordweltmeister Russland und damit auf den nächsten Topgegner. Ein Sieg wäre eine Sensation. Von 37 WM-Duellen hat die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes nur eins gewonnen: 2011 in der Vorrunde in Bratislava mit 2:0.