Eishockey: ECN spielt Sonntag gegen „Crocodiles“

Nordhorn. Streng genommen ist es schon das zweite Heimspiel für die Eishockeyspieler des EC Nordhorn: Am Sonntag um 18 Uhr ist die zweite Mannschaft der „Crocodiles“, des ranghöchsten und publikumsträchtigsten Hamburger Klubs, zu Gast. Und doch starten ECN-Kapitän Alex Zimbelmann und Co. nach der missglückten Heim-Premiere vor einer Woche, als eine Verletzung des Rostocker Torhüters nach 13 Minuten zu einem Spielabbruch führte, noch einmal einen Neuanfang in ihrer Eishalle im „Grafschafter Sportpark“. Das Ziel ist klar: den dritten Saisonsieg diesmal regulär auf dem Eis erkämpfen und den heimischen Zuschauern zudem über 60 Minuten ein attraktives Spiel zeigen. Was der ECN in der Startphase gegen das Rumpfteam aus Rostock gezeigt hat, lässt für morgen viel Offensivkraft erwarten: Die Nordhorner zeigten angesichts der frühen Saisonphase eine erstaunliche Spiellaune und hatten schon vier Tore erzielt, ehe die Partie ihr vorzeitiges Ende fand. Trainer Heiko Niere wechselte munter durch, und auch Sonntag wird er jeweils drei Reihen aufbieten können, zumal Adrian Matula nach Sperre wieder zum Kader stößt. Die „Crocodiles“ haben ihr bislang einziges Punktspiel in der Verbandsliga verloren; beim 1:7 im Heimspiel gegen Harsefeld schoss Anton Römer das zwischenzeitliche 1:1. Am Sonntag können Besucher des Rostock-Heimspiels an der Kasse ihre Wertgutscheine über fünf Euro einlösen.

Karte