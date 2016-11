Eisbären vor dem Aus - 1:6-Heimpleite gegen Frölunda

dpa Berlin. Das Rückspiel findet kommenden Dienstag in Göteborg statt. Vor 4.552 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof spielten die Gäste früh ihre technische und läuferische Überlegenheit aus: Erst traf Sebastian Stalberg, dann war es Joel Lundqvist im Powerplay. Der Anschlusstreffer der Berliner kam überraschend: Sven Ziegler lief nach einem der seltenen Puckverluste der Göteborger allein auf das Tor zu und traf mit einem präzisen Schuss in den Winkel. Casey Wellman erhöhte aber noch vor der ersten Pause wieder auf 3:1.

Auch nach Wiederbeginn änderte sich an der Dominanz der Schweden nichts. Lundqvist mit seinem zweiten Tor, Christoffer Ehn und Johan Sundstrom sorgten für den verdienten Sieg. Nach dem sechsten Gegentor ersetzte Eisbären-Trainer Uwe Krupp Keeper Petri Vehanen durch Marvin Cüpper, der eine deutlichere Niederlage verhinderte.