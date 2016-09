Eintracht verliert 1:4 und rutscht in den Keller

Mehr aus diesem Ressort

Der Nordhorner Fußball-Bezirksligist erzielte damit in einem Spiel mehr Treffer als in den fünf vorangegangenen Partien zusammen. Für die Initialzündung sorgte Spielertrainer Dennis Brode mit seinem Tor nach 28 Minuten. mehr...

Beim Bundesliga-Absteiger ThSV Eisenach kassierte die HSG Nordhorn-Lingen am Freitag eine 25:27-Niederlage. Bis vier Minuten vor Ende war das Zweistädteteam gut im Spiel, dann aber gelangen Eisenach vier Tore in Folge. mehr...

In der Fußball-Bezirksliga stehen am Sonntag schwere Heimspiele für die so unterschiedlich gestarteten Aufsteiger an: Gildehaus erwartet Union Lohne zum Topspiel, in Wietmarschen ist Tabellenführer Schüttorf zu Gast. mehr...