Eintracht gegen FC 09: Immer noch ein großes Spiel

Am Freitagabend treffen die über viele Jahre besten Vereine des Grafschafter Fußballs in der Bezirksliga aufeinander. Sonntag erwartet der VfL Weiße Elf den SV Wietmarschen – und auch Gildehaus und Lohne sind im Einsatz.

Nordhorn/Schüttorf. Der SV Eintracht TV Nordhorn empfängt den FC Schüttorf 09: Was vor 15 Jahren noch das Nonplusultra im Fußball-Kreis gewesen wäre, ist inzwischen nur eines von vielen Derbys in der Fußball-Bezirksliga. Vor nicht allzu langer Zeit standen sich die beiden Teams noch in der Oberliga gegenüber, doch inzwischen müssen sie zwei Spielklassen tiefer ran. „Ein großes Spiel ist es aber immer noch“, sagt Nordhorns Trainer Deniz Baysoy vor dem Heimspiel am Freitag (20 Uhr) gegen den Rivalen aus der Obergrafschaft.

Während zu Oberliga-Zeiten die Verhältnisse klar und Eintracht der große Favorit war, ist es nun umgekehrt: Die Nordhorner stehen als Viertletzter der Liga vor eigenem Publikum unter Druck, während die Schüttorfer als aktueller Zweiter die Erwartungen in dieser Saison bislang übertroffen haben. „Die haben gut losgelegt und stehen jetzt da, wo sie meiner Meinung nach auch hingehören“, erklärt Baysoy und fügt beschwörend an: „Wir müssen trotzdem punkten.“

Für Schüttorfs Trainer Michael Schmidt ist der Auswärtsauftritt eine Reise in die Vergangenheit, denn er war als 09-Abwehrspieler zu Oberliga-Zeiten bei den großen Duellen mit dabei. „Ich habe immer verloren“, lacht er und erklärt: „Zu meiner Zeit war es für Schüttorf in Nordhorn immer sehr, sehr schwer. Das war kein gutes Pflaster für uns.“ Vor allem die Auseinandersetzungen mit dem ehemaligen Nordhorner Torjäger Gert Goolkate sind ihm als „sehr unangenehm“ in Erinnerung geblieben. „Eintracht hat nach wie vor sehr gute Individualisten im Team“, schätzt er den Gegner höher ein, als es die Platzierung momentan aussagt.

Einer dieser Individualisten wird allerdings nicht mit dabei sein: Eintrachts Steffen Hilberink ist – genau wie Sergen Dönmez auch – nach seiner Ampelkarte im Spiel gegen Union Lohne mit einer zusätzlichen Sperre belegt worden, da der Schiedsrichter einen Sonderbericht angefertigt hat, in dem er die Kommentare der Nordhorner Spieler festgehalten hat. „Was mich stört, sind diese Sperren“, sagt Eintracht-Trainer Deniz Baysoy, der immerhin wieder auf Olavo Alves de Souza zurückgreifen kann. Dominik Schulz aus der zweiten Mannschaft, der am vergangenen Wochenende aushalf und beim 1:1-Unentschieden in Spelle sogar das einzige Eintracht-Tor erzielte, wird nicht mit dabei sein, da er im ersten Team nicht festgespielt werden soll.

Die weiteren Partien mit Grafschafter Beteiligung

VfL Weiße Elf - SV Wietmarschen (Sonntag, 14 Uhr): Den nächsten Schritt will der SV Wietmarschen in der Fußball-Bezirksliga machen. Am Sonntag gastiert das Team von Trainer Norbert Wübbels um 14 Uhr beim VfL Weiße Elf in Nordhorn – und der erste Auswärtspunkt der Saison steht auf dem Wunschzettel der Gäste. Mit Heimsiegen gegen Leschede und Surwold hat Wietmarschen zuletzt kleine Ausrufezeichen gesetzt, auch wenn man die Entwicklungsschritte in der Tabelle noch nicht erkennen kann, denn dort rangiert der SVW weiterhin auf dem letzten Platz. „Sie haben jetzt aber mehr Schwung“, sagt VfL-Spielertrainer Dennis Brode, er glaubt aber auch: „Wietmarschen wird tief stehen und nicht mitspielen.“ Dass die Nordhorner nun aber dem Aufwärtstrend der Gäste zu viel Beachtung schenken, kann Brode nicht bestätigen. „Aufgrund der Tabellensituation sind wir in der Pflicht zu gewinnen“, stellt der Coach des aktuellen Fünften klar.

Natürlich ist den Gästen bewusst, dass die Aufgabe am Ootmarsumer Weg keineswegs einfach wird, aber: „Uns ist völlig egal, welcher Name oder welcher Gegner uns gegenübersteht. Wir wollen einfach versuchen zu punkten“, sagt Coach Wübbels. Sechs Zähler aus drei Partien haben die Wietmarscher mit dem neuen Trainer-Team gesammelt. „Die Jungs sind wieder im Kopf frei“, freut sich Wübbels über die Entwicklung seiner Truppe. „Die Spieler bekommen vor dem Anpfiff klare Aufgaben. Wir reden mit jedem Spieler kurz und erklären es ihm“, berichtet Wübbels von dem Ansatz, den er zusammen mit seinem Trainer-Partner Matthias Niehoff verfolgt. Mit einem weiteren Erfolg wäre der SVW endgültig in der Liga angekommen, denn dann hätte er den Anschluss an die anderen Teams geschafft. „Die Stimmung war schon vorher nicht schlecht, aber jetzt ist sie richtig gut“, berichtet Wübbels, der weiterhin auf Heinz Frimming und Hendrik Schniederbruns verzichten muss. Das Duell zwischen Dennis Brode und Heinz Frimming fällt deshalb aus – sehr zum Ärger des Nordhorns Coachs, der nicht nur mit Frimming in Lingen lange zusammen gespielt hat, sondern auch mit ihm verwandt ist: Der Wietmarscher ist Brodes Cousin.

Olympia Laxten – TuS Gildehaus (Sonntag, 14 Uhr): Zuletzt hat der TuS Gildehaus in der Fußball-Bezirksliga beim Vorletzten in Leschede mit 1:2 verloren. Jetzt geht es wieder zum Vorletzten, denn die Lescheder nutzten die drei Zähler, um an Laxten vorbeizuziehen. „Wir haben eine katastrophale zweite Hälfte gespielt“, erinnert sich Trainer Wolfgang Schmidt mit Grausen an den vorherigen Auftritt seiner Truppe. „Wir haben uns in Leschede von der Einstellung her vorführen lassen“, fügt er hinzu und will schnell wieder bessere Vorstellungen sehen. „Wir sind momentan in einer sehr kritischen Situation“, sagt Schmidt und führt aus: „Wenn wir am Sonntag verlieren, sind es nur noch sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.“ Die Laxtener haben bislang bei sieben Versuchen noch keinen Heimsieg gefeiert, doch am Wochenende holten sie immerhin einen Punkt gegen ein Spitzenteam. „Wer 2:2 gegen Lohne spielt, kann nicht schlecht sein“, warnt Schmidt davor, den Gegner nach dem Tabellenstand zu beurteilen.

Union Lohne – SC Spelle-Venhaus II (Sonntag, 14.30 Uhr). Für die Lohner waren die vergangenen beiden Partien unbefriedigend: Beim 0:0 beim SV Eintracht TV und beim 2:2 in Laxten holte die Truppe von Trainer Ralf Cordes jeweils nur einen Punkt. „Wir haben unser Ziel in den letzten beiden Spielen verfehlt“, gibt Cordes zu, will aber nicht ständig Bilanz ziehen müssen: „Ich möchte nicht nach jedem Wochenende eine neue Hochrechnung machen. Es verschiebt sich in dieser Liga in jeder Woche wieder viel“, erklärt er. Vor dem Aufsteiger aus Spelle hat Cordes großen Respekt: „Das ist fußballerisch eine der besten Mannschaften der Liga. Sie haben einen Plan verinnerlicht und ziehen den 90 Minuten lang durch“, erklärt er. Bei den Lohnern ist Kamaljit Singh wieder mit von der Partie. Das Gerücht, dass der Torjäger aufgrund von internen Streitigkeiten in Laxten nicht mit dabei war, entkräftet der Union-Trainer: „Das war nicht der Fall“, stellt Cordes fest.