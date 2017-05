Eintracht beeindruckt Union-Coach Ralf Cordes

Lohne/Nordhorn. Vier der ersten fünf Mannschaften in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga kommen aus der Grafschaft – und Union Lohne und der SV Eintracht TV Nordhorn gehören dazu. Dass die Lohner, die bereits vor der Saison als Titelanwärter Nummer eins gehandelt wurden, nun aktuell Vierter sind, ist für die Hausherren vor dem Derby am Sonntag (17 Uhr) eher eine kleine Enttäuschung. „Sie haben versucht, aufzusteigen – und das hat nicht geklappt“, fasst Eintracht-Coach Zoran Milosevic den bisherigen Saisonverlauf des Gegners knapp zusammen.

Seine Nordhorner befanden sich im Winter noch in akuter Abstiegsnot, doch mit Siegen in Serie haben sie inzwischen bereits fünf Partien vor Saisonende den Klassenerhalt sicher – und stehen auf dem fünften Rang hinter den Lohnern. „Eintracht ist die beste Rückrundenmannschaft, hat nur sechs Gegentore nach der Winterpause kassiert“, sagt Union-Trainer Ralf Cordes über die Gäste und zeigt sich beeindruckt: „Das sind Spitzenwerte“, fügt er hinzu. Seinen Ex-Klub hat der Lohner Übungsleiter noch einmal genau beobachtet und er hat entscheidende Unterschiede zum ersten Saisonteil ausgemacht: „Die Spieleröffnung und die Raumaufteilung bei Ballbesitz sind ganz anders“, sagt Cordes, der der Arbeit des neuen Nordhorner Trainers Zoran Milosevic viel Respekt zollt: „Das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen“, ergänzt er.

Da die Gäste einen guten Lauf haben, will Union erst einmal mit einem Erfolg den vierten Platz festigen und den Ansturm der Nordhorner abwehren. „Ich schiele nicht auf den zweiten Platz“, bekräftigt Cordes, obwohl der Vizemeisterrang für sein Team aktuell nur zwei Punkte entfernt ist. „Wir müssen am Sonntag die Eintracht-Stärken unterbinden“, lautet der Auftrag an seine Truppe, die es in jedem Fall mit einem selbstbewussten Gegner zu tun bekommen wird. „Wir haben gemerkt, dass wir jedes Spiel gewinnen können – egal, gegen wen“, ist die Lehre, die Eintracht nach den Worten von Milosevic aus der Erfolgsserie im zweiten Saisonteil gezogen hat. Zuletzt holten die Nordhorner fünf Dreier am Stück und arbeiteten sich auf diese Weise in das obere Tabellendrittel.

Beim Versuch, den sechsten Sieg in Serie zu landen, fehlt den Gästen möglicherweise Rene Palstring aus beruflichen Gründen. Union-Trainer Cordes muss aller Voraussicht nach auf die angeschlagenen Andre Schnettberg (Leiste) und Thomas Müller (Knie) verzichten.

Weitere Bezirksliga-Spiele

VfL Weiße Elf Nordhorn – SV Meppen II (So., 14 Uhr). Aus den Heimspielen gegen Schüttorf und Altenlingen hat der VfL Weiße Elf in der Fußball-Bezirksliga zuletzt nur einen Zähler geholt. „Der Zug ist abgefahren“, sagt Thomas kleine Lögte, Trainer der Nordhorner, zu den Aussichten seines Teams im Titelrennen. Durch die beiden Punktverluste ist der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Papenburg auf neun Zähler angewachsen. „Wir wollen jetzt die Saison vernünftig zu Ende spielen“, gibt kleine Lögte vor. Die Meppener haben sich zuletzt mit Akteuren aus dem Regionalligakader verstärkt, doch das dürfte in Nordhorn nicht mehr möglich sein. „In den letzten vier Spielen darf keiner mehr aus der Ersten runterkommen, sonst spielt er sich dort fest“, sagt der VfL-Coach. Den Gastgebern fehlen die verletzten Torge Veldmann und Mathis Buscher sowie der gesperrte Raphael Lammers.

FC Schüttorf 09 – Concordia Emsbüren (So., 15 Uhr). Traditionell schwer tun sich die Schüttorfer in den letzten Jahren mit Concordia Emsbüren. So auch im Hinspiel, das der Tabellenzweite beim aktuellen Drittletzten mit 0:1 verlor. „Das war nicht so berauschend“, meint 09-Trainer Michael Schmidt, der die Stärken des Gegners genau kennt. „Sie sehen gegen spielstarke Mannschaften gut aus, wenn sie in der eigenen Hälfte aggressiv gegen den Ball arbeiten können“, sagt er über die Emsbürener, die im Abstiegskampf jeden Zähler benötigen. Im Tabellenkeller duellieren sie sich unter anderem mit dem TuS Gildehaus, bei dem Schmidts Bruder Wolfgang der Coach ist. „Das habe ich im Hinterkopf“, lacht der Schüttorfer Übungsleiter, der mit einem Heimsieg seinem Bruder gerne weiterhelfen würde. Beim FC Schüttorf 09 fehlt Routinier Werner Hofschröer gelbgesperrt.

SV Wietmarschen ist abgestiegen

SV Wietmarschen – TuS Gildehaus (So., 15 Uhr). Der Abstieg des SV Wietmarschen aus der Fußball-Bezirksliga ist inzwischen besiegelt. Der TuS Gildehaus hofft, dass ihn nicht dasselbe Schicksal ereilt und will deshalb im Grafschafter Derby am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenvorletzten unbedingt punkten. TuS-Trainer Wolfgang Schmidt sagt es deutlich: „Das ist das Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen.“ Sein Team hat am Mittwoch den Abstieg der Gastgeber endgültig besiegelt, weil es beim 1:1 in Dörpen einen Punkt einsammelte. Der TuS indes kämpft noch um den Klassenerhalt und hat als aktueller Fünftletzter nicht die schlechtesten Karten.

Einen Gegner, der sich im Saison-Endspurt hängen lässt, erwartet TuS-Coach Schmidt mit dem SV Wietmarschen allerdings in keinem Fall. „Es wird schwer genug, weil die nun befreit aufspielen können“, sagt er. „Wir haben nun den Druck, sie nicht mehr“, fügt er über die Wietmarscher hinzu, die genau wie die Gildehauser als Aufsteiger in die Saison gegangen waren.

Zwischen den beiden Liga-Neulingen wurden allerdings im Verlauf der Spielzeit große Unterschiede deutlich. Während der SVW von Beginn an ganz unten in der Tabelle stand, mischte der TuS zunächst sogar in den oberen Regionen des Klassements mit und kann nun immer noch von den Punkten der Hinrunde zehren. „Fußballerisch und taktisch ist Gildehaus weiter“, gesteht Wietmarschens Trainer Norbert Wübbels. „Da ist Struktur in der Mannschaft und sie haben Spieler, die mehr Erfahrung in der Bezirksliga gesammelt haben“, vergleicht er die beiden Teams.

Und traditionell sahen die Wietmarscher in der jüngeren Vergangenheit gegen den TuS Gildehaus immer schlecht aus: Nur ein Unentschieden holten sie aus den letzten fünf Liga-Duellen, der letzte Sieg liegt mehr als fünf Jahre zurück. Diese Serie will der SVW nun beenden – auch wenn die Gäste die Punkte deutlich dringender benötigen.