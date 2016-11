dpa Brüssel. Im Streit zwischen Berlin und Brüssel um die Pkw-Maut arbeiten beide Seiten an einer Einigung noch in dieser Woche. Am Mittwoch oder Donnerstag könnte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc in der Sache treffen, hieß es bei der EU-Kommission. Voraussetzung sei aber, dass sich Experten beider Seiten zuvor einigten. Die EU-Kommission sieht im ursprünglichen deutschen Maut-Konzept eine Benachteiligung ausländischer Autofahrer.