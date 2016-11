Einbruch in Nordhorner Schmuckgeschäft scheitert

Ein Mann wollte in der Nacht zu Mittwoch in ein Schmuckgeschäft in Nordhorn einbrechen. Vermutlich wurde er bei seinem Vorhaben gestört und flüchtete.

gn Nordhorn. Ein 35-jähriger Mann hatte in der Nacht zu Mittwoch versucht, in die Räumlichkeiten eines Schmuckgeschäfts an der Hauptstraße in Nordhorn einzubrechen. „Gegen 3.30 Uhr schlug er zunächst mit einem Hammer eine Schaufensterscheibe ein. Vermutlich wurde er bei seinem Vorhaben gestört. Mit einem Fahrrad flüchtete er vom Tatort“, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Eine Anwohnerin hatte die Einbruchsgeräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Eine Streife traf den 35-Jährigen auf seinem Fahrrad an und kontrollierte ihn. Neben dem Hammer fanden die Polizisten bei ihm weitere Einbruchswerkzeuge. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt wird, entscheidet sich im Laufe des Mittwochs.