Einbrecherbande flüchtet ohne Beute

Vier mutmaßliche Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag von einem Grundstück in Neuenhaus geflüchtet. Sie wurden offensichtlich vom Eigentümer überrascht.

gn Neuenhaus. Nach Angaben der Polizei haben vier Unbekannte in der Nacht zu Dienstag eine Tür zum Wintergarten eines Wohnhauses am Grünen Weg in Neuenhaus aufgebrochen und waren in das Gebäude gelangt. Als der Eigentümer gegen 2.25 Uhr nach Hause kam, sah er, wie er später bei der Polizei aussagte, vier schwarz gekleidete, kleinere und vermummte Personen im hinteren Teil des Gartens.

Das Quartett ergriff die Flucht, als es den Mann bemerkte. Eine sofort von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.