Einbrecher wollten niedrige Rente aufbessern

bt Nordhorn. Im vergangenen Frühjahr hatten sie sich gemeinsam auf den Weg gemacht. Am 13. April trafen sie gegen 17 Uhr in Nordhorn ein. Nachdem sie ihr Auto am Schweinemarkt abgestellt hatten, beschlossen sie, sich in der folgenden Nacht Zugang zu einem Geschäft am Gildkamp zu verschaffen, um dort hochwertige Bekleidung zu stehlen.

Gegen 2 Uhr am 14. April klingelten die Männer an der Eingangstür zum Haus Nr. 2. Als ihnen daraufhin die Tür von einem Unbekannten geöffnet wurde, begaben sich die Eindringlinge in den Keller des Hauses. In einem Rucksack hatten sie Einbruchswerkzeug mitgebracht. Nachdem sie die Kellertür aufgebrochen hatten, zerstörten sie den Telefonanschluss, den sie für eine Alarmanlage hielten und setzten einen Bewegungsmelder außer Betrieb.

Motiv: Niedrige Rente

Eine aufmerksame Hausbewohnerin hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Als die Einbrecher anschließend dabei waren, in die Geschäftsräume zu gelangen, hörten sie die Sirenen der Polizeifahrzeuge. Obwohl sie versuchten, sich zu verstecken, wurden sie an Ort und Stelle festgenommen. Zur Hauptverhandlung vor dem Einzelrichter beim Amtsgericht Nordhorn wurden die beiden aus der Untersuchungshaft vorgeführt.

Beide Angeklagte zeigten sich vor Gericht geständig. Als Grund für den Einbruch ließen sie über ihre Anwälte erklären, dass ihnen als Frührentner in Polen monatlich 500 beziehungsweise 600 Zloty (125 beziehungsweise 150 Euro) zur Verfügung stehen, was für den Lebensunterhalt nicht reicht.

Ein Täter mit vielen Vorstrafen.

Deshalb hatten sie sich zu der beabsichtigten Diebestour entschlossen. Der Tatort Nordhorn war dabei reiner Zufall.

Bei der an und für sich klaren Sachlage stellte sich für die Prozessparteien nur die Frage nach dem Strafmaß. Während der um einige Monate jüngere ehemalige Bergmann ein völlig sauberes Strafregister vorzuweisen hatte, konnte der Mittäter und gelernte Schneider bereits auf eine lange kriminelle Karriere zurückblicken. Neben 27 Eintragungen in Polen weist das Bundeszentralregister in Deutschland schon sieben Vorverurteilungen auf.

Urteil: Bewährungsstrafe und Haft

Wenn die Geständnisse der beiden Angeklagten sich auch strafmildernd auswirken sollten, so bewertete die Vertreterin der Staatsanwaltschaft das Vorleben der beiden angeklagten Polen doch ganz unterschiedlich.

Während sie für den ehemaligen Bergmann und Ersttäter eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten für ausreichend ansah, sollte der einige Monate ältere vorbestrafte Mittäter die beantragte Strafe von einem Jahr und drei Monaten Haft verbüßen. Diesen Anträgen hatten die beiden Verteidiger nicht viel entgegenzusetzen. Sie hoben in ihren Plädoyers noch einmal die Geständnisse der Angeklagten hervor und baten darum, die seit der Festnahme verbüßte Haft angemessen zu berücksichtigen. Für ihre Mandanten äußerten sie deren Wunsch, so schnell wie möglich zu ihren Familien zurückkehren zu dürfen.

Da das Gericht in seinem Urteil den Anträgen der Staatsanwaltschaft entsprach, ging für den Ersttäter sein Wunsch in Erfüllung. Der bestehende Haftbefehl wurde angesichts der ausgeurteilten Bewährungsstrafe aufgehoben. Da der Mitangeklagte momentan für ein anderes Gericht noch eine längere Haftstrafe verbüßt und der bestehende Haftbefehl nicht aufgehoben wurde, wird sein Wunsch auf Familienzusammenführung so schnell nicht in Erfüllung gehen. Um die hier verhängte Strafe von einem Jahr und drei Monaten wird sich sein Haftaufenthalt erst einmal verlängern.