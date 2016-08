Einbrecher suchen erneut die Grafschaft heim

Bereits in der Vorwoche gab es mehrere Einbrüche in der Grafschaft. Nun waren an verschiedenen Orten wieder Kriminelle am Werk. Die Polizei sucht nach Zeugen.

gn Neuenhaus/Laar/Nordhorn/Emlichheim. Bislang Unbekannte haben am Montagmorgen im Hallenbad an der Straße Bosthorst in Neuenhaus einen Diebstahl begangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Aus einem unverschlossenen Personalraum entwendeten sie einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Zur Tatzeit befanden sich etwa 50 Personen im Schwimmbad. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05941 4429 bei der Polizei Neuenhaus zu melden.

In Laar haben am vergangenen Wochenende Unbekannte in zwei Firmen am Vosmatenweg und am Brookdiek Einbrüche verübt. „Vermutlich überkletterten sie jeweils einen Zaun und erbeuteten zwei Batterien, mehrere Laptops, einen Drucklufthammer und mehrere Regenfallrohre“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05942 358 bei der Polizei Uelsen zu melden.

Zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen ist es an der Orchideenstraße in Nordhorn zu einem Einbruch in einen Transporter gekommen. Die unbekannten Täter hatten zunächst die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und dann mehrere Gegenstände gestohlen. Sie erbeuteten ein Smartphone, ein Navigationsgerät und ein leeres Portemonnaie. Der Gesamtschaden wird auf etwa 870 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Dagegen hatten Einbrecher in Emlichheim keinen Erfolg. Sie haben in der Nacht zu Dienstag versucht, in das Schulzentrum am Lägen Diek einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen gelang es ihnen nicht, die Außentüren aufzuhebeln. Sie konnten unerkannt aber ohne Diebesgut vom Tatort entkommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05941 4429 bei der Polizei Emlichheim zu melden.