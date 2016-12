Einbrecher stehlen Schusswaffen

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Einbruch in Spelle verübt. Dabei gingen die Täter zielstrebig vor und erbeuteten Waffen.

gn Spelle. Die Täter brachen am frühen Freitagmorgen an der Rückseite eines freistehenden Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Spelle ein Küchenfenster auf und gelangten so in das Gebäude, teilte die Polizei mit.

Zielstrebig begaben sie sich in den Keller des Hauses und versuchten einen Schrank aufzuhebeln, was jedoch misslang. „Anschließend wurde das Obergeschoss aufgesucht und ein hier befindlicher Waffenschrank gewaltsam von der Wand gehebelt und brachial geöffnet“, sagte Polizeisprecher Achim van Remmerden. Aus dem Schrank haben die Unbekannten Schmuck und zwei Kurzwaffen gestohlen. Die im Waffenschrank ebenfalls befindlichen Langwaffen ließen die Täter allerdings zurück.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977 929210 in Verbindung zu setzen.