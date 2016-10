Ein Vorstandsteam führt künftig den Turnkreis

Nordhorn. Die Kuh ist vom Eis, der Fortbestand des Grafschafter Turnkreises ist gesichert: Nachdem der Kreisverband im Frühjahr auf der Kippe stand, weil sich keine neue Führung fand, wählten die Delegierten einer außerordentlichen Versammlung nun ein Trio an die Spitze des Turnkreises, der sich um die Belange von mehr als 13.000 Mitgliedern kümmert.

Neben dem bisherigen kommissarischen Vorsitzenden Stefan Slagelambers gehören Thomas Scheer (bislang Kassenwart) und Hermann Kortmann diesem Gremium an. Der 61-jährige Nordhorner Kortmann ist quasi Quereinsteiger. Er hat sich zwar schon für Sportvereine engagiert, kommt aber eher aus dem Fußball. „Für mich ist es ein ganz neuer Bereich, aber wenn man so einen großen Verband hat, ist es wichtig, dass er nicht den Bach runtergeht“, berichtete Kortmann, warum er sich für eine Mitarbeit beim Turnkreis entschieden hat. Den bisherigen kommissarischen Vorsitzenden Stefan Slagelambers freut das natürlich. Er sagt: „Ich bin froh, dass Hermann sich gemeldet hat und darüber hinaus Thomas einige Sachen mehr machen will.“

Neben dem Vorstandsteam wählten die Delegierten auch die Fachwarte. Johanne Schipper (Frauen/Ältere), Birgit Aasman (Gesundheitssport), Rebecca Haase (Akrobatik), Sabine Knoll (Kinderturnen), Sabrina Hamhuis (Völkerball), Martina Slagelambers (Gerätturnen) und Renate Wipking (Wandern) kümmern sich um die einzelnen Bereiche. Als Kassenprüfer wurden Daniela Harmsen und Heike Holtvlüwer wie auch die Fachwarte einstimmig gewählt. Sie alle bleiben bis zum Frühjahr 2018 im Amt, dann steht der nächste Kreisturntag an.

Der Kreisverband steht weiterhin in einem engen Austausch mit dem Niedersächsischen Turnerbund (NTB) und erläutert dabei die Themenbereiche Vorstandsarbeit und Aufgabenverteilung. Zwei dieser Treffen hat es bereits gegeben, das dritte soll demnächst folgen. Die Delegierten und der Vorstand sprachen bei der Versammlung auch weitere wichtige Themenbereiche an. Dazu gehörten der Landesturntag am Sonnabend in Braunschweig sowie die Lehrgangsarbeit und die Arbeit am Turnkreisheft.

