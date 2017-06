Ein Verletzter bei Brand in Lohne

Rollcontainer eines Raiffeisenmarktes an der Hauptstraße sind in der Nacht in Brand geraten. Elf Personen mussten aus einem angrenzenden Wohnhaus evakuiert werden.

In Lohne ist bei einem Brand an der Hauptstraße ein Mann, der das Feuer entdeckt und gemeldet hatte, mit Verdacht auf Rauchvergiftung in das Krankenhaus nach Lingen gekommen. Foto: Lindwehr

Lohne. In der Nacht zu Dienstag ist gegen 2.55 Uhr bei einem Brand an der Hauptstraße in Lohne ein Mann verletzt worden, der das Feuer entdeckt und gemeldet hatte. Er wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in das Krankenhaus nach Lingen gebracht. Elf Personen wurden von der Autobahnpolizei aus einem Mehrfamilienhaus evakuiert. Eine Wohnungstür musste gewaltsam geöffnet werden, da sich niemand meldete. Wie die Polizei mitteilt, waren die von dem Raiffeisenmarkt neben dem Gebäude abgestellt Rollcontainer mit Blumenerde, Teichfolien, Getränkekisten und Holz in Brand geraten. Das Feuer griff auf einen Carport über. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits bis unter den Dachüberstand im ersten Obergeschoss. Der Brand konnte schnell gelöscht werden und die evakuierten Personen gegen 4.20 Uhr wieder in ihre Wohnungen in dem Sechsparteienhaus zurückkehren. Am Gebäude und dem Lager des Raiffeisenmarktes entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die Feuerwehren aus Lohne, Schwartenpohl und Wietmarschen waren mit neun Fahrzeugen und 60 Mann im Einsatz.