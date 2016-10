Ein Toter und ein Verletzter bei Bombenexplosion in Warschau

dpa Warschau. Bei einer Bombenexplosion in Warschau ist ein Mann getötet und ein zweiter verletzt worden. Wie der öffentlich-rechtliche TV-Nachrichtensender TVP Info berichtet, war der Sprengsatz in einem Paket vor der Wohnung des 48-jährigen Opfers im Stadtteil Targowek deponiert worden. Als der Mann das Paket hochgehoben habe, sei es in seinen Händen explodiert. Die Polizei schloss einen terroristischen Hintergrund aus, konnte aber zunächst kein Tatmotiv nennen.