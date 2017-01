Ein Regionalliga-Derby mit besonderen Vorzeichen

his Nordhorn/Emlichheim. Ein intensives Wochenende steht dem TV Nordhorn und der zweiten Mannschaft des SC Union Emlichheim in der Volleyball-Regionalliga der Frauen bevor. Freitagabend treffen beide Teams um 20.30 Uhr zu einem Nachholspiel im Euregium aufeinander, am Sonntag folgt dann für beide Mannschaften die nächste Partie im regulären Spielplan. Der TVN bestreitet um 14 Uhr ein weiteres Heimspiel gegen den Oldenburger TB, die Emlichheimerinnen sind bei der BTS Neustadt in Bremen zu Gast (16 Uhr).

Das heutige Derby ist für beide Mannschaften etwas Besonderes, schließlich kennen sich viele Spielerinnen und die Verantwortlichen seit langem. Die Emlichheimerinnen haben sich fest vorgenommen, ihre Siegesserie auch in Nordhorn auszubauen. Mit zwölf Siegen aus den ersten zwölf Saisonspielen führt das Team nicht nur souverän die Regionalliga-Tabelle an, die Mannschaft hat in den vergangenen Monaten auch viel Selbstbewusstsein getankt. Dennoch warnt Volkers mit Blick auf den Gegner: „Nordhorn hat auch eine gute Mannschaft.“

Zumal sich das Gesicht des Nordhorners Teams von Trainer Gerjan Heerkes im Vergleich zur Hinrunde noch auf zwei wichtigen Positionen verändert hat. Mit den beiden Winter-Zugängen Christin Müller und Bianca Meyerink stehen jetzt zwei Spielerinnen mit großer Zweitliga-Erfahrung im Kader. Beide gehörten noch nicht zum TVN-Aufgebot, als die Nordhornerinnen aufgrund von großen Personalnöten auf der Zuspielerposition um eine Verlegung des Spiels baten, dem der SCU zustimmte.

Heerkes kündigte bereits an, diese Tatsache Freitagabend zu berücksichtigen. „Christin Müller wird nicht mit dabei sein. Sie kann nicht alle Spiele mitmachen und in der Partie am Sonntag gegen Oldenburg sind unsere Chancen auf Punkte besser“, sagt Heerkes. Dennoch werden sich die Gastgeberinnen selbstverständlich nicht kampflos geschlagen geben. „Wir haben natürlich einen Plan“, sagt der TVN-Coach, der früher schon in Emlichheim gearbeitet hat. Er rechnet sich vor allem dann etwas aus, wenn die Annahme stimmt und seine Spielerinnen am Netz ihre Blockstärke in die Waagschale werfen. Beim SCU kann Loreen Huy (Daumenverletzung) höchstens in Abwehr und Annahme zum Einsatz kommen.