Ein Punkt ist für den Aufsteiger zu wenig

Bad Bentheim. Trotz einer auf mehreren Positionen veränderten Startelf und mehr als einer Stunde in Überzahl wartet der SV Bad Bentheim weiter auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga. Beim 1:1 (0:1) gegen den TSV Oldenburg langte es für den Aufsteiger am Sonntag nur zum dritten Unentschieden. Damit bleibt die Mannschaft der Trainer Mario Fischer und Jörg Husmann Tabellenletzter.

Sie hatten ihr Team gegenüber der 1:3-Niederlage vor einer Woche beim Mitaufsteiger VfR Voxtrup personell runderneut. Im Tor bekam Alexander Moll den Vorzug gegenüber Lars Möhring; außerdem durften Hendrik Horstjann, Kai Kleine-Vennekate und Fabian Holthaus von Beginn an ran, während sich Hannes Schevel, Florian Roggmann und Philip Schmidt auf der Bank wiederfanden. Zu den Änderungen gehörte, dass Husmann aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung rückte. Doch den frühen Gegentreffer durch Marco Prießner (22.) konnte der Spielertrainer auch nicht verhindern, wurde im Strafraum vom Torjäger ausgespielt, der auch Moll keine Chance ließ. Dann allerdings erwies der Torschützenkönig der vergangenen Saison seinem Team einen Bärendienst, als er gegen SVB-Verteidiger Hendrik Horstjann nachtrat und die Rote Karte sah (27.).

Doch auch nach dem Ausgleich durch Sebastian Schmagt (47.), der eine feine Kombination mit Kleine-Vennekate vollendete, konnten die Gastgeber aus der Überzahl kein Kapital schlagen. Sie bemühten sich zwar um einen weiteren Treffer, doch zwingend agierten sie selten. Allein ein Schuss von Husmann (82.) und Kopfbälle von Malte Frensch (75.) und Roggmann (90.) hatten den Charakter einer Torchance, wurden von TSV-Keeper Astrit Morina aber entschärft. Dagegen standen einige gefährliche Konter der Gäste, die verdient einen Punkt mitnahmen.

„Das ist zu wenig“, kommentierte Fischer das Ergebnis. Doch aufgrund zahlreicher Unzulänglichkeiten und Ungenauigkeiten war für die Gastgeber nicht mehr drin. „Das Tor war schön herausgespielt“, lobte Fischer. Von solche Aktionen, wusste er, „hätten wir mehr gebraucht.“ Bitter: Holthaus schied nach einem groben Foul verletzt aus und musste ins Krankenhaus. „Ich hoffe, es ist nichts Gravierendes“, sagte Fischer.