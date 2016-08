Ein Pokal-Duell mit Historie

Nordhorn. Wenn Bennet Wiegert am Sonnabend mit dem SC Magdeburg bei der HSG Nordhorn-Lingen (19 Uhr, Euregium) in der ersten Runde des deutschen Handball-Pokals gefordert ist, dann denkt der Trainer des Titelverteidigers möglicherweise noch mal an den letzten Vergleich beider Teams in diesem Wettbewerb zurück. Am 6. April 2002 war Wiegert gerade 20 Jahre alt und stand am Anfang seiner Profi-Karriere. Doch als das dramatische Halbfinale in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg zwischen dem SCM, der in der Saison zuvor deutscher Meister geworden war, und der HSG nach regulärer Spielzeit (25:25) und zwei Verlängerungen (29:29, 34:34) immer noch nicht entschieden war und der Sieger im Siebenmeterwerfen ermittelt werden musste, da trat der Linksaußen als dritter Schütze des SCM gegen den Schweden Peter Gentzel im HSG-Tor an – und überwand einen der weltbesten Keeper zum 37:36.

Selbst nach jeweils fünf Schützen auf beiden Seiten stand in diesem unvergesslichen Thriller immer noch kein Sieger fest. Erst hatte HSG-Linksaußen Torsten Jansen gegen den Dänen Sune Agerschou verworfen, der sich im SCM-Tor mit dem Franzosen Christian Gaudin abwechselte. Dann wehrte Gentzel einen Wurf von Nenad Perunicic ab und Jan Filip als fünfter und letzter HSG-Werfer konnte zum 38:38 ausgleichen. Das Drama ging weiter: Und während Dragan Skrbic, der beim Siebenmeterwerfen bereits einmal für die HSG getroffen hatte, an Gaudin scheiterte, war Magdeburgs Weltstar Olafur Stefansson auch mit seinem zweiten Versuch bei diesem Shootout erfolgreich, traf mit einem Heber gegen Gentzel zum 39:38 – Magdeburg stand im Finale, das einen Tag später gegen den TBV Lemgo mit 23:25 verloren ging. Selbst Liga-Boss Heinz Jacobsen war nach zweieinhalbstündiger Spielzeit fassungslos: „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt“, sagte der erfahrene Handball-Funktionär.

Die Enttäuschung bei der HSG war unbeschreiblich, schließlich waren die Nordhorner im Jahr zuvor in Hamburg gegen den VfL Bad Schwartau ebenfalls im Halbfinale gescheitert. Auch auf dem Weg zum ersten Final Four der Nordhorner Vereinsgeschichte bekamen es die Mannen von Trainer Kent-Harry Andersson mit dem SC Magdeburg zu tun. Im Viertelfinale waren Stefan Kretzschmar und Kollegen am 11. April 2001 im Euregium zu Gast und hatten mit 21:24 das Nachsehen. Held des Abends war ausgerechnet ein ehemaliger schwedischer Nationaltorhüter, der seine aktive Karriere bereits hinter sich hatte und in Norwegen als Trainer arbeitete. Andersson hatte den 35 Jahre alten Patrik Liljestrand kurzfristig reaktiviert, nachdem sich Jesper Larsson verletzt hatte. Nach einem Bundesliga-Kurzeinsatz in Hildesheim wurde Liljestrand gegen Magdeburg nach 25 Minuten für Gudmundur Hrafnkelsson eingewechselt – und hielt beim Stand von 10:9 sofort einen Siebenmeter von Joel Abati. Zwei weitere abgewehrte Siebenmeter gegen Abati und gegen Stefansson und etliche Paraden ließ Liljestrand folgen und durfte am nächsten Morgen in den GN über sich die Schlagzeile lesen: „Ein Pokal-Held, der fast alles hält“.

Das norwegische Rückraum-Duo Glenn Solberg und Frode Hagen hatte vor den Fernsehkameras des DSF, das live übertrug, wieder einmal einen glänzenden Auftritt, Solberg als genialer Spielmacher, Hagen mit sieben Toren als bester Werfer der Gastgeber, gefolgt vom fünf Mal erfolgreichen Rechtsaußen Jan Filip.

Unter den SCM-Spielern, die mit langen Gesichtern zwischen den jubelnden Nordhorner Fans und Spielern auf dem damals blauen Handballbelag im Euregium standen, war auch Steffen Stiebler. Der frühere Abwehrchef des SCM dürfte am Sonnabend auch wieder in Nordhorn dabei sein, mittlerweile als Sportlicher Leiter des Traditionsvereins.

Artikel zum Thema DHB-Pokal: Drei Olympiasieger beim SC Magdeburg