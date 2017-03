Ein Maskottchen für die Nordhorn „Vikings“

Wenn die American Footballer der Nordhorn „Vikings“ am 7. Mai in die Saison starten, dann wird auch ihr neues Maskottchen dabei sein. Über dessen Namen können die Fans ab sofort im Internet abstimmen.

Nordhorn. Die American-Footballer des SV Eintracht TV Nordhorn starten am Sonntag, 7. Mai, mit einem Heimspiel gegen die Oldenburg „Outlaws“ in ihre zweite Landesliga-Saison. Wenn die „Vikings“ im Stadion am Heideweg auflaufen, dann wird auch ihr neues Maskottchen dabei sein, über dessen Namen die Fans ab sofort abstimmen können.

Auf der Facebook-Seite der Nordhorn „Vikings“ kann im Internet entweder für einen von fünf Vorschlägen („Agi“, „Allvar“, „Baugi“, „Odi“, „Willi“) gestimmt oder ein eigener Vorschlag vorgebracht werden. Außerdem können die Anhänger ihren favorisierten Namen an die E-Mail-Adresse info@nordhorn-vikings.de senden.

Ihre zweite Saison im offiziellen Spielbetrieb gehen die „Vikings“ ambitioniert an. „Das Ziel ist definitiv die Meisterschaft, darauf haben wir hingearbeitet“, sagt Abteilungsleiter Daniel Jedlicka. Unter dem neuen Headcoach Tuomas Naukkarinen bereiten sich die Nordhorner bereits seit Anfang des Jahres auf die neue Spielzeit vor. Ende Februar absolvierten die „Wikinger“ ein gemeinsames Training mit den Enschede „Broncos“, am 9. April soll noch eine Einheit in Rheine mit den dort ansässigen „Raptors“ folgen.

In der Saisonvorbereitung arbeiten die Nordhorner an den Dingen, die ihnen im Winter bei einer eingehenden Videoanalyse aufgefallen sind. „Wir wollen die Fehler aus der ersten Saison abstellen“, sagt Jedlicka. In die neue Spielzeit starten die „Vikings“ mit sechs neuen Spielern, die sich den Grafschaftern in der Pause seit Saisonende angeschlossen haben.

Abseits des Sportplatzes planen die „Vikings“ einige Aktivitäten: Am Donnerstag, 13. April, ist in der Zeit von 16 bis 20 Uhr eine Blutspende-Aktion gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz geplant. Am Ostersonnabend beteiligen sich die American Footballer an der Aktion „Inklusion braucht Aktion“. Diese Organisation unterstützen die „Vikings“ in der neuen Saison auch monetär. 50 Cent von den jeweils drei Euro Eintrittsgeld gehen an „Inklusion braucht Aktion“.