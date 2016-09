Ein Mandat kann Mehrheit in Bad Bentheim ändern

Bad Bentheim. In Bad Bentheim könnten schon geringfügige Veränderungen in der Mandatsverteilung erhebliche Auswirkungen haben. Würden CDU (14) oder FDP (1) auch nur einen Sitz hinzugewinnen, hätten beide zusammen eine rechnerische Mehrheit von 16 Mandaten gegen SPD (bisher 12) und Grünen (3). Denn zusammen mit der Stimme von Bürgermeister Dr. Volker Pannen (SPD) ergibt sich bisher eine sogenannte rot-grüne Bürgermeistermehrheit, die CDU und FDP gerne ins Feld führen. Dagegen wehren sich die Grünen, die tatsächlich viele kritische Fragen gestellt und diese oft mit Anträgen untermauert haben. Gerade wegen dieser unklaren Mehrheiten sehen sie einen Wettbewerb um die besten Ideen und Konzepte. Das wiederum bestreiten CDU und FDP, die eine lebendige Debattenkultur vermissen angesichts eines angeblich allzu dominanten Bürgermeisters, der ihrer Ansicht nach mehr sparen müsste. Doch dem letzten Haushalt hat selbst die CDU zugestimmt.

Stadtentwicklungskonzept wird überarbeitet

Wie in vielen Fällen werden in Bad Bentheim wichtige Entscheidungen mit breiten Mehrheiten getroffen, vom Badepark über Schulbauprojekte bis hin zum soziokulturellen Zentrum. Auch die von allen Parteien geforderte Bürgernähe und die Einbeziehung der Bad Bentheimer bei politischen Projekten ist mit dem 2007 verabschiedeten Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2020 eigentlich vorbildlich gelungen. Und es soll bald überarbeitet werden, hat die Mehrheit beschlossen. Denn dort konnten und wollten schon vor neun Jahren alle Parteien und viele Bürger mitarbeiten. Schon deshalb war es eine Grundlage für viele wichtige Entscheidungen – und oft wichtiges Kriterium für die Vergabe von Fördermitteln. Doch schon der für die Projekte nötigen Eigenmittel der Stadt waren CDU und FDP ein Dorn im Auge. SPD und Grüne aber sahen darin meistens die Chance für nachhaltige Veränderungen. Selbst die auf Personaleinsparungen bedachte CDU musste aber anerkennen, wie sinnvoll eine eigene Klimaschutzmanagerin sein kann.

CDU will keine Meinungen vorgeben

Die CDU zieht dieses Mal mit einem „Bürgerprogramm“ in den Wahlkampf und hält nichts davon, Positionen und Meinungen vorzugeben. Das klingt gut, aber will sich der Wähler nicht auch mit konkreten Vorschlägen auseinandersetzen? Ihr Hauptthema im Rat waren solide Finanzen, da waren sich CDU und FDP einig. Ebenso darin, nicht jeden Fördertopf anzuzapfen. Auf jeden Fall will die CDU ein Mandat hinzugewinnen und wäre damit sicher wieder stärkste Fraktion. Die FDP will ihre Sitze gleich verdreifachen, was sehr ambitioniert ist – und auf Kosten der CDU gehen könnte. Ihr Spitzenkandidat ist aber umtriebig und so gut vernetzt, dass mit seinem Wiedereinzug sicher gerechnet werden muss.

„CDU/FDP-Mehrheit würde die Arbeit vom Bürgermeister erschweren“

Stärkste Fraktion würde am liebsten auch die SPD werden, aber ob dafür das erhoffte weitere Mandat reichen würde? Die Sozialdemokraten sehen sich als starke Partei, auf die der Bürgermeister angewiesen ist bei der Umsetzung seiner Ideen. Ihr Credo: Eine CDU/FDP-Mehrheit würde die Arbeit von Volker Pannen erheblich erschweren. Das befürchten auch die Grünen, die wieder auf drei Sitze hoffen mit einem neuen Team, wenn soziale oder kulturelle Ausgaben gestrichen oder wichtige infrastrukturelle Projekte blockiert würden.

Breite Mehrheiten gibt es allerdings auch für die nächsten großen Projekte wie die Umgestaltung der Innenstadt-West um den Bereich Schulte-Kolthoff und die Sanierung des Bahnhofsumfeldes im Bereich „Kaiserhof“. Die Parteien wären vor allem gut beraten, nach der Wahl den Imageschaden für die Stadt schnell gemeinsam zu beheben, der durch die ausufernden medialen Storys über die „Sanierungsprobleme“ beim Bahnhof entstanden ist. Denn das Konzept dafür ist überzeugend – und kostet viele Millionen Euro.

