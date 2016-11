Ein Kinderbuch über den Flüchtlingsjungen Sami

Wie geht es Kindern, die geflüchtet sind und jetzt in der Grafschaft leben? Dieser Frage widmen sich die Autorin Anja Lucas-Roth aus Schüttorf und der Künstler Hannes Hiller aus Emlichheim in einem neuen Kinderbuch.

Emlichheim/Schüttorf. Sami fühlt sich in Deutschland nicht wohl. Er will zurück nach Hause. Aber das geht nicht. Krieg und Gewalt haben ihn aus seiner Heimat vertrieben. Nun ist Sami ein Flüchtlingsjunge. Er lebt in einem fremden Land mit Menschen, die er nicht kennt. Sami reißt aus – und verirrt sich in den Bentheimer Wald. Dort trifft er auf Erich, den Bären, und dessen Freunde. Die Tiere begreifen schnell, dass Sami vor Problemen weggelaufen ist und nicht wieder zurück ins Dorf will. Gemeinsam gelingt es ihnen, Sami wieder zum Lachen zu bringen. Die Freunde bestehen viele Abenteuer und planen Samis Rückkehr ins Dorf.

Diese Geschichte haben sich die Schüttorferin Anja Lucas-Roth und Hannes Hiller aus Emlichheim ausgedacht. Sie machen daraus zusammen ein Kinderbuch, die Arbeiten haben im März dieses Jahres begonnen. Anja Lucas-Roth schreibt die Texte, Hannes Hiller zeichnet und malt. „Wir sind ein klasse Team und inspirieren uns gegenseitig“, erzählt Anja Lucas-Roth, die seit 2003 den kleinen Verlag „Art & Flair“ betreibt und Hannes Hiller vor drei Jahren getroffen hat. Ihr Kinderbuch, das zu Ostern erscheinen und etwa 90 Seiten umfassen soll, richtet sich an Mädchen und Jungen ab sechs Jahren – und natürlich auch an Erwachsene.

Hannes Hiller macht aus jedem Bild mit feinem Strich ein kleines Kunstwerk. „Die Illustrationen sind sehr aufwendig und zeigen viele Details. Es gibt jede Menge zu entdecken. Kinder mögen das“, meint der 65-Jährige. Er sitzt in seinem Atelier am Ostersand in Emlichheim und blättert in einer dicken Mappe. Darin finden sich Skizzen und fertige Bilder, in verschiedenen Formaten. Sie zeigen Ausschnitte aus dem, was Sami und die Tiere erleben. Hannes Hiller setzt gleich mehrere Techniken ein. Mal hält er die Szenen in Zeichnungen fest, mal in Aquarellen. Er hat geplant, auf jeder Buchseite ein Bild zu bringen.

Interaktives Schulprojekt geplant

„Die Ängste und Sorgen des Kindes sowie das erlebte Kriegstrauma werden durch eine abenteuerliche, vor allem aber durch eine von Freundschaft gekennzeichnete gemeinsame Zeit im Wald reflektiert“, erklärt Anja Lucas-Roth. Es gehe um das „Wir-Gefühl“ der neuen Gemeinschaft, um gegenseitigen Respekt und um Toleranz. „Der Kerngedanke unseres Buches liegt in der Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls schon bei den kleinsten Bürgern“, fasst die 44-jährige Schüttorferin zusammen. „Durch die einfache Erzählweise und die humorvollen Bilder wollen wir einen außergewöhnlichen Einstieg in das Thema Integration bieten“, ergänzt Hannes Hiller. Sami gewinnt durch das Erlebte Selbstvertrauen, Stärke und ein positives Lebensgefühl zurück.

Wenn das Buch „Erich, der Bär und der Ausreißer Sami“ im Frühjahr erschienen ist, wollen Anja Lucas-Roth und Hannes Hiller ein interaktives Schulprojekt starten, um die Geschichte für Kinder erlebbar zu machen.

Weitere Informationen im Internet auf www.artundflair.de und www.hanneshiller-proarte.de.