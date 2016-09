Ein Jahr Exclusive-Club

gn Schüttorf. Das Wochenende steht unter dem Motto „Schmerzfrei durch Bewegung“. An beiden Tagen erwartet die Gäste ein vielseitiges Programm. Am Samstag und Sonntag gibt es individuelle Gesundheitsberatungen, kostenlose Muskelfunktionsanalyse, ein Schnupperkurs „Yoga“ um 16.30 Uhr (bitte vorher anmelden), das Wellnessprogramm von PureBeauty „Elisabeth Bieniecka“ von 10 bis 17 Uhr mit einer kostenlosen Maniküre oder einem kostenlosen Augenbrauenstyling. Zudem werden am Sonntag informative Vorträge angeboten: „Osteopathiezentrum Gronau“ mit Dennis Lehnert um 10.30 Uhr „Was ist Osteopathie – Behandlungsmöglichkeiten (bitte vorher anmelden) und Daniel Strangemann (Mentaltrainer) um 15.15 Uhr „Umgang mit Stress/Burnout“ (bitte vorher anmelden). Aufgrund der hohen Nachfrage findet ein neuer Workshop zum Stressabbau am 24. März um 18 Uhr statt – jetzt anmelden.

Exclusive bietet eine umfassende, individuelle Betreuung, was die Behandlung bei orthopädischen Problemen betrifft. Neben dem speziellen „Rücken-Erfolgs-Training“ bei Wirbelsäulenbeschwerden, Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfällen, hilft das Team bei allen Arten von Gelenkschmerzen, bei Osteoporose, Arthrose und Rheuma. Das spezielle Trainingssystem wird auf die persönlichen Ziele und Bedürfnisse abgestimmt.

Kurse und Vorträge könnenab sofort unter Telefon (05923) 9533260 gebucht werden.