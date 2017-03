Ein Feuerwehr-Stützpunkt für Itterbeck

Die Feuerwehr Uelsen will in Itterbeck einen zweiten Standort aufbauen. Dafür werden Interessenten gesucht. Sie können sich am Sonnabend, 6. Mai, im Bürgerzentrum Itterbeck über die Aufgaben der Feuerwehr informieren.

Uelsen/Itterbeck. Wenn es in Itterbeck brennt, dann rückt die Ortsfeuerwehr Uelsen aus, um die Flammen zu bekämpfen. Itterbeck selbst hat nämlich keine eigene Ortsfeuerwehr. Das war schon immer so, hat aber einen Haken: Die Uelser Rettungskräfte haben bei einem Einsatz im Nachbarort mit seinen verstreuten Ortsteilen eine weite Anfahrt. Eine zu weite, lautet das Ergebnis des Brandschutzbedarfsplans, den die Samtgemeinde 2015 vorgelegt hat. Es dauert fast immer etwas länger als die erlaubten zehn Minuten, bis das erste Einsatzfahrzeug aus Uelsen nach der Alarmierung bei einem Brand in Itterbeck eintrifft.

In den vergangenen Monaten ist lebhaft darüber diskutiert worden, ob in Itterbeck eine Ortsfeuerwehr errichtet werden soll und könnte. Das wäre für die finanziell ohnehin arg gebeutelte Samtgemeinde ein teures und nicht ganz leicht zu bewältigendes Vorhaben. Langfristig, erläutert Samtgemeindebürgermeister Herbert Koers, wäre eine Ortsfeuerwehr für Itterbeck sicherlich die beste Lösung. Kurzfristig soll aber eine andere Lösung geschaffen werden. Darauf hat sich die Samtgemeinde mit der Freiwilligen Feuerwehr Uelsen geeinigt, zu der die Ortsfeuerwehren Uelsen und Wilsum gehören.

Die Ortsfeuerwehr Uelsen soll in den kommenden Jahren einen Stützpunkt in Itterbeck aufbauen. Ziel ist es, ein Löschgruppenfahrzeug aus Uelsen in Itterbeck zu stationieren. Dafür brauche es kein eigenes Feuerwehrhaus, sondern nur eine gut erreichbare Unterstellmöglichkeit, erklären Herbert Koers und Gemeindebrandmeister Heiko Westerhoff. Die gibt es bisher noch nicht. „Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich in Itterbeck ein Unternehmen findet, bei dem das möglich wäre“, meint Herbert Koers. Was dann noch fehlt, sind Feuerwehrleute, die in Itterbeck wohnen. Bei einem Einsatz in der Gemeinde würden sie als erstes ausrücken und vor Ort von den kurz danach eintreffenden Feuerwehrleuten aus Uelsen unterstützt werden. Das für Itterbeck angedachte Löschgruppenfahrzeug wäre mit neun Einsatzkräften zu besetzen, die auch zu Unfällen ausrücken.

Um Bürger für den Aufbau des Stützpunktes zu gewinnen, ist eine Informationsveranstaltung geplant. Diese soll am Sonnabend, 6. Mai, um 16 Uhr im Bürgerzentrum von Itterbeck beginnen. Bis 18 Uhr stehen Feuerwehrleute unverbindlich zu Gesprächen bereit, auch einige Fahrzeuge sollen vor dem Bürgerzentrum präsentiert werden. Wer sich danach vorstellen kann, beim Aufbau des Stützpunktes in Itterbeck mitzuhelfen, der ist dazu eingeladen, mittwochs einen Dienstabend in Uelsen zu besuchen. Die Ausbildung der neuen Feuerwehrleute soll ebenfalls in Uelsen erfolgen – und zwar an dem Fahrzeug, das später für Itterbeck gedacht ist. In die Feuerwehr eintreten können Männer und Frauen ab dem 16. Lebensjahr.