gn Schüttorf. „Dreikönigssingen - Ein Fall für Tönne Oldenkott“ heißt es am Mittwoch, 19. Oktober , um 19.30 Uhr im Münsterlandkrimi, der im KunstWerk, Schüttorf zu sehen ist.

Kurz vorm Dreikönigstag wird in einer Sturmnacht Alfons Kerkering auf seinem Bauernhof brutal ermordet. Die Polizei vermutet einen Einbrecher als Täter, aber Tönne Oldenkott, Landwirt im Unruhestand und chronisch unterbeschäftigt, glaubt nicht an diese Version. Alfons hatte einen Windpark im Dorf verhindert, wodurch eine Menge Leute viel Geld verloren haben. Motive gibt es also genug. Da kommt der Dreikönigstag Tönne wie gerufen. Als Fahrer einer Kinder-Sternsinger-Truppe bietet sich ihm nämlich die ideale Gelegenheit, sich auf den Höfen in der Nachbarschaft umzusehen, ohne Verdacht zu erregen.

Der Autor Stefan Holtkötter wuchs auf einem Bauernhof im Münsterland auf und lebt heute als freier Autor in Berlin. Wer die Fernsehserie „Mord mit Aussicht“ und Holtkötters erfolgreiche Krimireihe um den Münsteraner Ermittler Bernhard Hambrock mag, wird „Dreikönigssingen“ lieben.

Preis ohne GN-Card: 9,30 Euro , Preis mit GN-Card: 8,20 Euro. Tickets gibt es im GN-Ticketshop bei Online-Bestellung unter www.gn-ticketshop.de, auch online unter www.kunstwerk-schuettorf.de, im Verlagshaus der Grafschafter Nachrichten (Coesfelder Hof 2, Nordhorn), im Reisebüro Richters (Bentheimer Straße 27, Nordhorn, Georgies, VVV-Stadt- und Citymarketing sowie bei allen bekannten ProTicket-Vorverkaufsstellen.