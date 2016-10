Ehrhoff überzeugt bei Rückkehr: Köln besiegt Schwenningen

Mehr aus diesem Ressort

Mischa Zverev hat beim Tennis-Turnier in Basel eine große Überraschung geschafft und den Weltranglistendritten Stanislas Wawrinka aus der Schweiz geschlagen. Der Hamburger setzte sich im Viertelfinale in drei Sätzen mit 6:2, 5:7 und 6:1 gegen den US-Open-Sieger durch. mehr...

Nico Rosberg bleibt in den beiden Auftakttrainings von Mexiko hinter Lewis Hamilton zurück. Nach Platz sieben reicht es für den WM-Spitzenreiter am Nachmittag aber noch zu Position drei. Sebastian Vettel stellt die Tagesbestzeit auf. mehr...

Turbulenter Auftakt zum elften Spieltag in der 2. Liga: Spitzenreiter Braunschweig gibt einen sichergeglaubten Auswärtssieg in Dresden noch her. 1860 München schießt sich gegen Aue aus der Krise, Bielefeld feiert den ersten Saisonsieg in der Liga. mehr...