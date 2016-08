Ehrenamtliche lesen aus den GN für Sehbehinderte

Nordhorn. Seit Anfang August hat Elke Bremmer ein neues Ehrenamt. Die 75-jährige kommt nun jeden Donnerstagmorgen in das Büro des DRK-Familienzentrums und liest Artikel aus dem Lokalteil der Grafschafter Nachrichten vor. Der Kniff dabei: Ihre Stimme wird aufgenommen und der USB-Stick mit der Audiodatei an die Abonnenten der „Hörzeitung“ verschickt. So können einen Tag später sehbehinderte Menschen von einem USB-Stick aus die lokalen Nachrichten einfach abhören.

Unterstützt wurde das neue Projekt des Kreisverbands Grafschaft Bentheim mit einer Förderung der „Aktion Mensch“ in Höhe von 5000 Euro. „Mit diesem Geld haben wir die notwendige Technik angeschafft“, berichtet Eckhard Jürriens, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Grafschaft Bentheim. Die Grafschafter Nachrichten sind Kooperationspartner.

„Mit der ,Hörzeitung‘ wollen wir Blinden oder sehbehinderten Menschen die Zeitung zugänglicher machen“, sagt Irmgard Kerk, Projektleiterin der hörbaren Nachrichten. Seit Anfang des Monats kommen die ersten drei ehrenamtlichen Vorleser im Vormittag in das DRK-Zentrum am Museumsturm und lesen die lokalen Zeitungsnachrichten vor. Bis spätestens 12 Uhr müssen die Artikel über das Mikrofon eingesprochen worden sein, damit sie noch rechtzeitig in der Post landen. Verschickt werden die bespielten USB-Sticks in einer stabilen Versandtasche als Blindenpost, die die Deutsche Post gratis zustellt. Das nötige Abspielgerät, ein Mini-Lautsprecher, kann gegen eine Gebühr vom DRK ausgeliehen werden. Von dem Lautsprecher aus seien die Audidateien auf dem USB-Stick leicht und deutlich abzuhören.

Video Ehrenamtliche lesen für Sehbehinderte
Ehrenamtliche lesen für Sehbehinderte die GN vor.

„Wir suchen noch nach weiteren Vorlesern für die ,Hörzeitung‘, damit es mehr Abwechselung gibt“, berichtet Kerk. Fünf bis zehn Artikel aus dem Lokalteil lesen die ehrenamtlichen Vorleser im Schnitt vor. Welche Texte vorgelesen werden, stellt das Deutsche Rote Kreuz den Vorlesern frei. „Wir wollen den Ehrenamtlichen so viel Freiheit wie möglich bieten. Es soll auch für sie Spaß machen“, sagt Eckard Jürriens.

Elke Bremmer ist von Anfang an dabei und liest beinahe alle Artikel aus der Grafschaft vor. Die Audiodatei mit ihrer Stimme dauert im Schnitt 30 Minuten. „Das ,Guten Morgen‘ auf der ersten Lokalseite lese ich am liebsten vor. Die Texte haben meistens am Ende noch eine kleine Anekdote, das finde ich schön vorzulesen“, erzählt Bremmer.

Längere Texte seien hingegen schwieriger einzusprechen, schließlich müsse die Betonung stimmen. Angst vor Versprechern hat die Nordhornerin aber trotzdem nicht. „Das macht das Ganze doch eher sympathisch. Man muss dann einfach weitermachen, oder den Satz von vorne anfangen“, meint Bremmer.

Eingesprochen werden die Zeitungsnachrichten immer montags bis freitags. Elke Bremmer übernimmt meistens die Donnerstagsausgabe. „Hätten wir mehr Ehrenamtliche, würden wir auch gerne die Zeitung vom Sonnabend vorlesen lassen“, berichtet Irmgard Kerk. Momentan werden am Montag auch noch Nachrichten aus der Sonnabendsausgabe vorgelesen. „Mit mehr Freiwilligen könnten wir auch flexibler vertreten, wenn jemand im Urlaub oder krank ist“, meint Kerk.

Die bisherigen Zuhörer seien sehr zufrieden. „Einige Abonnenten kommen jeden Tag bei uns vorbei und holen sich ihren USB-Stick mit der Hörzeitung ab. Sie erzählen dann, was sie gut fanden oder was noch besser werden kann. Wir sind ja auch noch am Anfang“, sagt Kerk.

Monatlich kostet das Angebot 5, 50 Euro. Für den Mini-Lautsprecher nimmt das DRK eine Leihgebühr in Höhe von zehn Euro. Interessierte können sich beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes, Am Museumstor 2, Nordhorn oder unter Telefon 05921 883663 informieren.