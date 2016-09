Ehemaliges Möbelhaus soll abgerissen werden

Gildehaus. Der Ortskern in Gildehaus soll einen neuen Mittelpunkt bekommen. Wenn es nach den aktuellen Plänen der Bentheimer Stadtverwaltung geht, wird das ehemalige Möbelhaus Wendland abgerissen. Zwar soll dann auf dem Grundstück wieder neu gebaut werden – allerdings würde der Neubau auf der Fläche weiter nach hinten versetzt. „So gibt es Raum für einen Dorfplatz“, erläuterte Bürgermeister Dr. Volker Pannen im Gespräch mit den GN. Die Pläne sollen im Dorferneuerungsausschuss am Donnerstag, 15. September, vorgestellt und diskutiert werden.

Das alte Gebäude, das bis zum Jahr 2012 das Möbelhaus beherbergte, ist nach Aussage von Pannen kaum noch zu nutzen. In dem Neubau soll nach derzeitigem Stand eine „Mutter-Kind-Clearing-Stelle“ des Gildehauser Eylarduswerks mit mehreren Wohneinheiten unterkommen. Das Eylarduswerk besitzt einige Immobilien in der direkten Umgebung des leer stehenden Möbelhauses und auch der Sitz der Verwaltung ist dort untergebracht. „Das Interesse von ihrer Seite ist groß“, sagte Pannen. Auch für eine zweite Nutzung gibt es laut Stadtverwaltung schon einen derzeit noch ungenannten Interessenten. In dem geplanten dreigeschossigen Neubau sollen eine Begegnungsstätte sowie eine Sozialstation entstehen.

Bereits andere Gebäude umgestaltet

Das Projekt ist der Teil der Dorferneuerung. In deren Zuge wurden bereits das Alte Rathaus, die Einmündung der Mühlenstraße, der Marktplatz und der Neue Weg umgestaltet – alles in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Möbelhaus. Durch den Abriss würde zudem zusätzlicher Raum entstehen, auf dem auch öffentliche Parkplätze geschaffen werden sollen. Geplant ist es, die Trennung von Gehwegen und Fahrbahn in der Dorfstraße weitgehend aufzuheben. Außerdem sollen zum Beispiel die Bereiche um den Brunnen, die Einmündungen der Mühlenstraße und Waldseiter Straße sowie der Außenraum der Gaststätte „Alt Gildehaus“ in die Gestaltung einbezogen werden.

„Der entstehende Platz könnte für Veranstaltungen genutzt werden. Außerdem soll er verkehrsberuhigend wirken“, führte der Bürgermeister aus. „Wir legen außerdem Wert darauf, dass das denkmalgeschützte Haus direkt neben dem ehemaligen Möbelhaus nicht beeinträchtigt wird.“ Außer den zukünftigen Nutzern hätten auch schon Investoren Interesse an dem Projekt bekundet, meinte Volker Pannen. „Es ist insgesamt eine runde Sache.“

Zunächst muss nun der Dorferneuerungsausschuss die Vorschläge diskutieren und ihnen zustimmen. Dann wird das bereits laufende Bauleitverfahren weitergeführt, die Pläne werden dann in den politischen Gremien der Stadt diskutiert. „Es ist eine 1a-Lage in Gildehaus. Und die wird es auch bleiben“, meinte Pannen überzeugt davon, dass an dieser Stelle etwas passieren sollte.