In etwa zehn Jahren soll der Tagebau der Natur überlassen werden. Gibt es dann ein neues Naherholungsgebiet?

Ehemalige Kalkgrube in Rheine wird zum See

Rheine. Vor den Toren der Stadt Rheine könnte in wenigen Jahren ein neues Naherholungsgebiet entstehen. Die Kalkwerke Breckweg werden im Bereich des heutigen Tagebaus an der Neuenkirchener Straße in etwa zehn Jahren wie geplant den Kalkabbau stoppen – und die entstandene Grube der Natur zurückgeben.

Die Abgrabungsgenehmigung sieht als Auflage vor, dass der Tagebau eines Tages mit Wasser vollläuft und so zwei Seen mit einer Fläche von zusammen etwa zehn Hektar entstehen. Beide werden durch einen Damm voneinander getrennt. Die Genehmigung zum Kalkabbau in der Grube zwischen Rheine und Neuenkirchen läuft im Jahre 2026 aus.

Seen werden 30 Meter tief

„Nach Ende der Abgrabung werden wir die Wasserpumpen abstellen“, kündigt der Geschäftsführer der Kalkwerke Otto Breckweg, Andreas Breckweg, an. Das sei bereits im Zuge der Genehmigung durch das Umwelt- und Planungsamt des Kreises Steinfurt so festgelegt worden.

Rund 30 Meter tief werden die beiden Seen eines Tages sein. Bis das so weit ist, dauert es nach Einschätzung von Andreas Breckweg aber noch weitere drei bis fünf Jahre nach dem Abschalten der Pumpen. Erst dann werde der Wasserspiegel den Grubenrand erreicht haben. Aktuell halten die Pumpen das Grund- und Oberflächenwasser aus dem Tagebau fern.

Keine Pläne für touristische Angebote

Konkrete Pläne für die neu entstehenden Seen vor den Toren Rheines gibt es bislang nicht. Nach Auskunft des Kreises Steinfurt ist eine touristische Nutzung jedenfalls nicht vorgesehen. Heißt konkret: Gastronomie oder Wassersport wie Segeln oder Tauchen wird es dort – nach heutigem Stand der Dinge– nicht geben. Mit dem Ende des Kalkabbaus stellen die Kalkwerke Breckweg, die Andreas Breckweg heute in dritter Generation führt, ihren Betrieb aber keinesfalls ein. Eine Grabung auf weiteren rund 16 Hektar westlich der bestehenden Grube ist nach Auskunft von Andreas Breckweg möglich.

„Ob wir diese Fläche in vollem Umfang nutzen werden, haben wir aber noch nicht entschieden“, sagt der Chef des Kalkwerks. Auch südlich der bestehenden Grube könnte in einigen Jahren Kalkabbau möglich sein. Der neue Regionalplan jedenfalls sieht hier entsprechende Flächen vor.

In den 1950er-Jahren begannen die Kalkwerke Breckweg mit dem Abbau. Während die Grube auf Neuenkirchener Gebiet liegt, steht das Kalkwerk auf Rheiner Grund. Etwa 300000 Tonnen Kalk werden nach Auskunft von Andreas Breckweg jedes Jahr abgegraben und per Förderband unter der Neuenkirchener Straße hindurch ins Kalkwerk transportiert. Dort wird der Kalk zermahlen und weiterverarbeitet.